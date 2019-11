NHL odštartuje budúci rok v Prahe súbojom Bostonu a Nashvillu

Štokholm 8. novembra (TASR) - Zámorská NHL zavíta do Európy aj v ďalších dvoch sezónach. Podľa slov komisára hokejovej profiligy Garyho Bettmana je o zápasy na starom kontinente obrovský záujem.



Ako uviedol Bettman na piatkovej tlačovej konferencii v rámci Global Series v Štokholme, budúci rok odštartuje NHL súbojom v Prahe, v ktorom sa stretnú hráči Bostonu a Nashvillu.



Českí fanúšikovia tak budú môcť naživo vidieť v akcii dvojicu útočníkov v drese Bruins Davida Pastrňáka a Davida Krejčího. Predstaviť by sa mohli aj slovenský obranca a kapitán "medveďov" Zdeno Chára, brankár Jaroslav Halák či útočník Peter Cehlárik, ak s nimi vedenie Bruins predĺži kontrakt, všetkým trom vypršia zmluvy po tejto sezóne.



"Nie je náhoda, že do Prahy privezieme práve Bruins," vyhlásil Bettman a zmienil sa o Pastrňákovi, ktorý v súčasnosti vedie poradie strelcov i tabuľku produktivity celej súťaže. Ešte pred zápasom v Prahe budú oba tímy na európskej tour. Boston počas nej odohrá prípravný duel s nemeckým Mannheimom, Nashville narazí na švajčiarsky Bern.



Okrem toho sa v sezóne 2020/2021 predstavia v Európe aj Colorado a Columbus, ktoré na seba narazia v rámci základnej časti dvakrát v Helsinkách. Termíny stretnutí nie sú zatiaľ známe. Podľa Bettmana je takmer isté, že o dva roky sa NHL vráti znovu do Švédska. V piatok a sobotu odohrajú vo švédskej metropole dva duely Buffalo s Tampou Bay. Informovala o tom agentúra AP.