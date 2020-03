NHL: Profiliga pre koronavírus zastavila zahraničné cesty zamestnancov

Miami 5. marca (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL z preventívnych dôvodov zastavilo zahraničné cesty svojich zamestnancov. Dôvodom sú obavy z rozšírenia koronavírusu COVID-19.



Na stretnutí generálnych manažérov v Miami hlavný komisár profiligy Gary Bettman potvrdil, že vedenie pripravuje aj opatrenia pred blížiacim sa play off. "Situáciu sledujeme, ale berieme si čas na rozhodnutia, ktoré urobíme až podľa názorov expertov. Kluby dostali všetky informácie, ale môžu robiť vlastné rozhodnutia," citovala agentúra AFP Bettmana. Podľa neho zamestnanci NHL, ktorí boli na súkromných cestách v krajinách s koronavírusom, nemôžu po návrate nastúpiť do práce na dva týždne. "Sme pozorní a sústredíme sa na všetky možnosti. Teraz by bolo ale predčasné prijať zásadnejšie rozhodnutia, ktoré sa môžu, ale nemusia stať potrebnými v Severnej Amerike," dodal.