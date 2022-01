NHL: Profiliga stihne dokončiť základnú časť v pôvodnom termíne

New York 20. januára (TASR) - Napriek odloženiu viac ako 100 zápasov z dôvodov súvisiacich s koronavírusom je NHL na dobrej ceste dokončiť základnú sezónu načas, teda do konca apríla. Profiliga v stredu zverejnila nové dátumy pre 98 odložených zápasov, pričom pôvodný dátum 29. apríla, keď sa má skončiť základná časť, zostal nezmenený.



Po oznámení termínov odložených zápasov je jasné, že aj play off so 16 tímami sa začne podľa plánu začiatkom mája. "Sme vďační našim fanúšikom za ich podporu a pochopenie počas náročného obdobia, našim klubom, hráčskej asociácii a aj samotným hráčom za spoluprácu pri zmene termínov bezprecedentnej logistickej zložitosti," uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly.



Množstvo zápasov sa odohrá od 7. do 22. februára, v tomto čase bola pôvodne naplánovaná olympijská prestávka. Celkovo bolo v tejto sezóne odložených 104 zápasov.