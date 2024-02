NHL: Prokurátori stiahli obvinenie vedené proti Lucicovi z Bostonu

Boston 17. februára (TASR) - Prokurátori stiahli obvinenie vedené proti kanadskému hokejistovi Milanovi Lucicovi z Bostonu Bruins, ktorý mal v novembri minulého roka napadnúť svoju manželku. Prokuratúra podľa agentúry AP v piatok vyhlásila, že rozhodnutie Lucicovej ženy uplatniť si manželskú výsadu im znemožnilo preukázať prípad bez dôvodných pochybností. Lucicov zamestnávateľ vydal stanovisko o tom, že 35-ročný útočník sa v tejto sezóne do kádra Bostonu nevráti.



Po tom, ako sa Lucicova manželka rozhodla nevypovedať, súd zamietol návrh prokurátorov na prijatie informácií z tiesňového volania do dôkazov. Súdny spor sa tým podľa nich fakticky skončil. "S touto situáciu sa prokurátori stretávajú pomerne často vo veciach týkajúcich sa obvinení z domáceho násilia. Tento prípad sme riešili presne tak, ako by sme riešili akýkoľvek iný s podobnými okolnosťami," uviedol James Borghesani, hovorca okresného prokurátora Kevina Haydena.



Právnik zastupujúci Lucica bezprostredne neodpovedal na žiadosť o komentár. "Milan zostane mimo zostavy do konca sezóny 2023/24. Organizácia Milana a jeho rodinu podporuje v čase, keď pokračuje v osobnej rehabilitácii," uviedli Bruins vo vyhlásení.



Na Lucica zavolala políciu v novembri jeho manželka. Do telefónu povedala, že ju manžel škrtil. Podľa privolaných policajtov javil hokejista známky intoxikácie. Brittany Lucicová im neskôr prezradila, že ju mal manžel ťahať za vlasy, no dodala, že sa ju nepokúšal uškrtiť. Zároveň odmietla lekárske ošetrenie. Polícia Lucica na mieste zatkla, následne však zložil kauciu za podmienky, že sa zúčastní na ďalšom pojednávaní. Hráč na súde nehovoril, v jeho mene bolo podané vyhlásenie o nevine. Podmienkou prepustenia na kauciu bolo, že sa musí vyhýbať konzumácii alkoholu.



Skúsený krídelník odohral v NHL viac ako 1300 zápasov v tímoch Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers a Calgary Flames. V roku 2011 získal s Bostonom slávny Stanleyho pohár. Do tímu sa vrátil vlani v lete po podpise ročného kontraktu na milión dolárov.