NHL: Pronger opúšťa organizáciu Floridy, chce mať rodinný biznis

Sunrise 8. júla (TASR) - Bývalý kanadský hokejový obranca Chris Pronger končí v štruktúrach klubu NHL Florida Panthers. Dvojnásobný olympijský víťaz sa rozhodol odísť z profiligového diania a bude sa ďalej venovať už iba rodinnému cestovnému biznisu.



Člen hokejovej Siene slávy v Toronte sa po konci aktívnej hráčskej činnosti vydal na funkcionársku dráhu, od júna 2017 pracoval vo floridskom klube ako konzultant pre riaditeľa hokejových operácií. "Chceli by sme sa Chrisovi poďakovať za jeho neoceniteľný prínos pre organizáciu Floridy Panthers. Od svojho príchodu v roku 2017 sa ujal svojej úlohu s obrovskou vášňou a poskytol tímu novú sviežu a unikátnu perspektívu. Bol to pravý profesionál a šampión. Želáme Chrisovi, manželke Lauren a celej jeho rodine veľa úspechov v ich novom obchodnom úsilí," uviedli "panteri" v klubovom vyhlásení.



Štyridsaťpäťročný Pronger je člen elitného Triple Gold Clubu. Stanleyho pohár získal s Anaheimom v roku 2007, s kanadskou reprezentáciou vybojoval zlaté medaily na ZOH 2002 v Salt Lake City a ZOH 2010 vo Vancouveri ako aj titul majstra sveta na MS 1997 vo Fínsku. Počas kariéry bol kapitán St. Louis Blues, Anaheimu Ducks i Philadelphie Flyers. V sezóne 1999/2000 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti, podarilo sa mu to ako prvému obrancovi od Bobbyho Orra (1971/72). Kariéru nikdy oficiálne neukončil, posledný zápas v NHL odohral v novembri 2011. V budúcej sezóne Blues slávnostne vyradia jeho dres s číslom 44. Informoval o tom portál tsn.ca.