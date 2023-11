NHL: Prvý hetrik Carlssona, Nylander natiahol bodovú sériu

New York 11. novembra (TASR) - Švédsky hokejista Leo Carlsson strelil v noci na sobotu svoj prvý hetrik v NHL. Dočkal sa ho už vo svojom deviatom profiligovom zápase, ani jeho tri góly však nezabránili prehre Anaheimu s Philadelphiou 3:6. Úžasnú formu má jeho krajan William Nylander, ktorý pomohol k víťazstvu Toronta nad Calgary 5:4 po nájazdoch dvoma gólmi a asistenciou a natiahol svoju bodovú sériu od začiatku sezóny už na 14 zápasov.



Carlsson sa presadil dvakrát v presilovke a raz v rovnovážnom stave hráčov. "Alex Killorn mi dal dve skvelé prihrávky. Po tej druhej som mal úplne odkrytú bránku, to bolo pekné. Spoluhráči ma nachádzali, neviem či ma hľadali zámerne, alebo sa snažili iba prihrať práve tomu, kto je voľný. Ešte si naplno neuvedomujem, čo som dokázal, pravdepodobne zajtra si to viac užijem," povedal Carlsson pre nhl.com.



Švédsky nováčik sa stal vo veku 18 rokov a 319 dní najmladším hráčom v histórii Ducks, ktorý dal v zápase aspoň dva góly. Je iba 19. hráč v ligových dejinách, ktorý strelil hetrik pred dovŕšením 19 rokov. "Je úžasný hráč. Bude v tejto lige hviezdou, mohol streliť aj päť gólov. Pár ďalších šancí nevyužil, no aj tak je hviezdny hokejista," uviedol na adresu talentovaného mladíka tréner "káčerov" Greg Cronin.



Pritom Carlsson má pred sebou iba kľúčový desiaty zápas v NHL, ktorý definitívne odštartuje platnosť jeho nováčikovskej zmluvy. Stal sa šiestym najmladším hráčom v NHL s hetrikom za uplynulých 30 rokov, celkovo je šestnásty najmladší autor hetriku. V klubovej histórii dokázali pred ním streliť tri góly v jednom zápase iba dvaja iní nováčikovia - Bobby Ryan a Sam Steel. Gólom prispel k výhre Philadelphie center Sean Couturier, ktorý natiahol svoju bodovú šnúru v zápasoch proti Anaheimu už na deväť stretnutí. Je to najdlhšia aktívna bodová séria hráča v NHL proti jednému tímu. Tréner "letcov" John Tortorella odkoučoval svoj 1479. zápase v NHL a na ôsmom mieste historického poradia sa vyrovnal Darrylovi Sutterovi.



Nylander natiahol svoju bodovú sériu od štartu sezóny už na 14 zápasov. Celkovo v nich nazbieral 21 bodov (9+12). Proti Calgary skóroval v presilovke i oslabení. "Je momentálne jeden z najlepších hráčov na svete. Vždy, keď sa dotkne puku, stane sa niečo nebezpečné. Myslím si, že každý to vidí. Ide svojou hrou príkladom a všetci hráči ho nasledujú," vyjadril sa na adresu Nylandera spoluhráč z Toronta Max Domi. Švédsky útočník napodobnil Connora McDavida (17-zápasová šnúra za Edmonton v sezóne 2021/2022), obaja sú jediní aktívni hráči, ktorým sa podarila minimálne 14-bodová séria na začiatku ročníka.