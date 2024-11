NHL: Quick vylepšil vlastný rekord ďalším čistým kontom

New York 18. novembra (TASR) - Jonathan Quick z New Yorku Rangers dosiahol v nočnom zápase NHL na ľade Seattlu už svoje 62. čisté konto, čím vylepšil vlastný rekord mezdi americkými hokejovými brankármi. Seattle bol pre neho 25. tím, proti ktorému vychytal shutout, čo je historicky ôsme najvyššie číslo spomedzi brankárov NHL.Quick neinkasoval v druhom zápase po sebe, keď zmaril všetkých 24 striel hráčov Kraken.



Bolo to pre neho štvrté čisté konto vo farbách "jazdcov," jedno dosiahol v drese Vegas Golden Knights a ostatných 57 v Los Angeles Kings, čím vytvoril klubový rekord. Práve v drese "kráľov" strávil prevažnú časť kariéry, tímu dvakrát pomohol k triumfu v Stanleyho pohári. Jeho 62 čistých kont je rekord medzi americkými brankármi, druhý v poradí Ryan Miller má o 18 menej. "Samozrejme, je pre mňa česť mať také čísla. Na konci dňa ste však vždy závislí od svojho tímu, ktorý hrá pred vami. Štatistiky, ktoré mám, vypovedajú o tom, že som hral so skvelými hráčmi a v tímoch, ktoré si cenia víťazstvo viac než čokoľvek iné. Som vďačný, že som mohol hrať s toľkými výnimočnými hráčmi," konštatoval 38-ročný Quick, ktorý v Rangers pôsobí ako brankárska dvojka za Igorom Šesťorkinom.



Quick vychytal čisté konto proti 25 rôznym tímom. V tomto ukazovateli sú lepší len Marc-Andre Fleury (29), Ed Belfour, Dominik Hašek, Martin Brodeur, Tomáš Vokoun (všetci 27), Sergej Bobrovskij a Roberto Luongo (26).