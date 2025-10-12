Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Šport

NHL: Quinn Hughes vytvoril klubový rekord: Znamená to pre mňa veľa

.
Quinn Hughes (43) z Vancouver Canucks a David Tomasek (86) z Edmonton Oilers bojujú o puk počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v Edmontone, Alberta, v sobotu 11. októbra 2025. Foto: TASR/AP

V drese Oilers strelil svoj prvý gól v NHL útočník Noah Philp, gólovo sa k nemu pridali Andrew Mangiapane s Leonom Draisaitlom.

Autor TASR
Edmonton 12. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Quinn Hughes sa stal najproduktívnejším obrancom v histórii Vancouveru Canucks. Kapitán kanadského klubu asistoval v noci na nedeľu pri jedinom góle svojho tímu pri prehre 1:3 v Edmontone a s 410 bodmi sa dostal na čelo poradia pred Alexandera Edlera.

Hughes sa podieľal na góle Brocka Boesera a zaznamenal 351. asistenciu v kariére. K nej pridal 59 gólov, 410 bodov nazbieral len v 435 zápasoch. Pre porovnanie, Edler zaznamenal 409 bodov v 925 dueloch.

„Znamená to pre mňa veľa. Canucks sú skvelá organizácia a za 56-57 rokov tu hralo mnoho skvelých hráčov. Je to pre mňa česť," povedal pre nhl.com 25-ročný zadák, ktorý má bratov Jacka a Lukea v tíme New Jersey Devils.

V drese Oilers strelil svoj prvý gól v NHL útočník Noah Philp, gólovo sa k nemu pridali Andrew Mangiapane s Leonom Draisaitlom.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok