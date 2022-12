NHL: Rangers bez Haláka uspeli v derby, Ovečkin vytvoril rekord

NHL - výsledky:



Toronto - Philadelphia 4:3, Boston - Winnipeg 3:2, New York Rangers - New York Islanders 5:3, Ottawa - Washington 2:3 pp, Pittsburgh - Carolina 3:4 pp, Vancouver - Seattle 4:5 v 3. tretine, Los Angeles - Calgary 3:1 v 3. tretine, San Jose - Minnesota 4:2 po 2. tretine





New York 23. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v nočnom zápase NHL nad mestskými rivalmi Islanders 5:3. Slovenský brankár "jazdcov" Jaroslav Halák bol tretíkrát po sebe v pozícii náhradníka tímovej jednotky Igora Šesťorkina. Útočník Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals vytvoril nový rekord NHL s 6211 strelami, čím prekonal historický zápis Raya Bourquea. Jeho tím bez slovenského obrancu Martina Fehérváryho zvíťazil v Ottawe 3:2 po predĺžení.Na Šesťorkina smerovalo 18 striel "ostrovanov," z ktorých inkasoval tri góly. Rangers zvíťazili nad mestským rivalom prvýkrát po troch prehrách, v zápase pritom trikrát prehrávali. Rangers triumfovali v ôsmom zápase z uplynulých deviatich. Halák nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2022/2023 do 9 zápasov, zatiaľ posledný odchytal 18. decembra proti Philadelphii (6:3).Alexander Ovečkin neskóroval vo štvrtom zápase po sebe a naďalej je s 800 gólmi v historickom poradí strelcov tesne za Gordiem Howeom (801). Na ľade Ottawy prispel dvomi asistenciami k víťazstvu Capitals 3:2 po predĺžení. Na bránku súpera vyslal šesť striel, v základnej časti NHL mal už rekordných 6211 streleckých pokusov. Prekonal tak legendárneho obrancu Bourqeua, ktorý pôsobil v profilige v rokoch 1979-2001. Slovenský obranca Washingtonu Martin Fehérváry vynechal pre zranenie v hornej časti tela deviaty zápas po sebe. Jeho tím zvíťazil v treťom zápase v sérii, keď v predĺžení rozhodol Marcus Johansson.Hráči Toronta zdolali na domácom ľade Philadelphiu 4:3. Séria útočníka Maple Leafs Mitcha Marnera s minimálne jedným bodom v zápase sa síce nedávno skončila po 23 dueloch, no naďalej trvá jeho bodová séria na domácom ľade. Proti Flyers bilanciou 1+1 predĺžil na 14 duelov. V klubovej histórii boli úspešnejší iba Darryl Sittler (18 a 15 zápasov) a Mats Sundin (16). Toronto je v tabuľke Východnej konferencie naďalej na treťom mieste o skóre za Carolinou.Hurricanes zvíťazili v siedmom zápase v sérii, keď na ľade Pittsburghu triumfovali 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 23 sekunde predĺženia obranca Jacob Slavin. Útočník Pittsburghu Jeff Carter nastúpil na 1200. zápas v základnej časti, obranca Caroliny Brent Burns dosiahol 800. bod.Boston je naďalej líder nielen Východnej konferencie, ale celej NHL. Bruins víťazstvom nad Winnipegom 3:2 predĺžili domácu sériu minimálne s jedným bodom na 20 zápasov, keď v domácej TD Garden bodovali v každom stretnutí prebiehajúcej sezóny. S Winnipegom prehrávali 0:2, no ešte v riadnom hracom čase stihli otočiť skóre na 3:2. Bilanciou 1+1 sa na 26. víťazstve "medveďov" podieľal český útočník David Pastrňák, ktorý zaokrúhlil svoj bodový súčet v kalendárnom roku 2022 na 100 bodov.