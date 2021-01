NHL: Rangers bude na prvom tréningu chýbať Zibanejad

New York 3. januára (TASR) - Najlepší strelec New Yorku Rangers v uplynulej sezóne hokejovej NHL Mika Zibanejad vynechá prvý tréning na ľade pred nadchádzajúcim ročníkom. Klub však nepotvrdil, či je švédsky center zranený.



Zibanejad zaznamenal v minulom ročníku 41 gólov a celkovo 75 bodov v 57 zápasoch. V kanadskom bodovaní mal lepšiu bilanciu z jeho tímových kolegov iba Artemij Panarin. "Práve teraz posudzujeme jeho stav zo dňa na deň. Veríme, že jeho absencia nebude dlhodobá a že sa vráti na ľad ihneď ako to bude možné," oznámil podľa oficiálnej stránky klubu generálny manažér Rangers Jeff Gorton.