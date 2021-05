Rangers dostali za vyjadrenia na adresu Parrosa pokutu 250 000 dolárov

New York 6. mája (TASR) – Klub hokejovej NHL New York Rangers dostal pokutu 250 000 dolárov. Musí ju zaplatiť za vyjadrenia na adresu šéfa oddelenia hráčskej bezpečnosti Georgea Parrosa.



Vedenie súťaže potrestalo Toma Wilsona z Washingtonu pokutou 5000 dolárov za bitku vo vzájomnom stretnutí týchto dvoch mužstiev. V polovici zápasu najskôr pritlačil k zemi hlavu Pavla Bučneviča, ktorého potom zbytočne udrel päsťou zozadu. Vyvolal tým hromadnú šarvátku a v nej bol najaktívnejší. Surovo zhodil na zem Artemija Panarina, ktorého držal za vlasy. Panarin bude chýbať Rangers do konca základnej časti pre zranenie v dolnej časti tela.



Newyorčania vyjadrili nespokojnosť, že Wilson obišiel bez dištancu, rozhodnutie považujú za zanedbanie povinnosti a Parrosa označili za nespôsobilého vykonávať svoj post. Vyslúžili si 50-krát vyššiu pokutu než Wilson a podľa agentúry AP ide o najvyšší peňažný trest, aký klub dostal za verejné vyhlásenie, v histórii ligy. „Stanovisko Rangers bolo namierené osobne a to nemôžeme tolerovať. Neočakávame, že kluby budú súhlasiť so všetkými rozhodnutiami oddelenia hráčskej bezpečnosti, ale miera, akou svoje sklamanie vyjadrili Rangers, je neprípustná. Je nespravodlivé spochybňovať profesionalitu Georgea Parrosa a spôsob, akým vykonáva svoju funkciu," povedal komisár NHL Gary Bettman.