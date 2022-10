NHL: Rangers na úvod zdolali Tampu,Černák sa postaral o prvé vylúčenie

výsledky NHL:



New York Rangers - Tampa Bay 3:1, Los Angeles - Vegas 1:1 po 2. tretine

New York 12. októbra (TASR) - V poradí 106. ročník hokejovej NHL odštartoval v Severnej Amerike zápasom v New Yorku, v ktorom domáci Rangers zdolali Tampu Bay 3:1. Dvomi gólmi zariadil víťazstvo švédsky útočník Mika Zibanejad. V Madison Square Garden sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa postaral o prvé vylúčenie sezóny, za Lightning odohral 19:02 min. bez bodového zisku.Po úvodnom pražskom predkrme, keď Nashville v rámci Global Series dvakrát zvíťazil nad San Jose (4:1, 3:2), sa v noci na stredu sezóna riadne rozbehla aj v zámorí. V repríze minulosezónneho finále Východnej konferencie mali navrch domáci Rangers, ktorých podržal brankár Igor Šesťorkin. Úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje sa blysol 26 úspešnými zákrokmi. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý v lete podpísal s "jazdcami" ako voľný hráč ročný kontrakt, sledoval jeho výkon zo striedačky. Prvým vylúčeným hráčom sa stal Černák, ktorý v 17. minúte putoval na trestnú lavicu za držanie, jeho faul však domáci nepotrestali. Skóre otvoril až v 24. minúte Zibanejad, a to vo vlastnom oslabení. V polovici duelu vyrovnal v presilovke Steven Stamkos, no v 46. minúte druhýkrát gólovo udrel švédsky center domácich. Rovnako využil početnú výhodu a poslal svoj tím druhýkrát do vedenia. Triumf Rangers poistil v 51. minúte Barclay Goodrow. Obranca Jacob Trouba, ktorý odohral prvý zápas v pozícii kapitána newyorského tímu, si pripísal asistenciu.