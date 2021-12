Rangers natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov

NHL - výsledky



Florida - St. Louis 4:3 pp a sn,

Carolina - Buffalo 6:2,

Washington - Columbus 3:1,

Ottawa - Colorado 6:5 pp,

Nashville - Montreal 4:3 pp,

Minnesota - Toronto 4:3 pp a sn,

Detroit - New York Islanders 4:3 pp,

Boston - Tampa Bay 2:3 pp,

New York Rangers - Chicago 3:2,

Vancouver - Pittsburgh 1:4



New York 5. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v noci na nedeľu doma nad Chicagom 3:2 a pripísali si šiesty triumf v sérii. Tá im priniesla posun na 4. miesto v tabuľke Východnej konferencie.Zo striedačky sledoval vystúpenie svojho tímu slovenský brankár Adam Húska, ktorého vedenie "jazdcov" povolalo z farmy do prvého tímu po tom, ako sa v zápase so San Jose zranil Igor Šesťorkin. Medzi žrďami však dostal šancu iný ruský brankár Alexandar Georgiev, ktorý zlikvidoval 25 striel hosťujúcich hráčov.Po pozitívnom teste na koronavírus sa do zostavy New Yorku Islanders vrátil Zdeno Chára, ktorý odohral 16:39 minúty a dvakrát vystrelil na bránku. Jeho tím prehral na ľade Detroitu 3:4 po predĺžení. "Ostrovanom" sa nedarí, naposledy vyhrali pred takmer mesiacom 7. novembra nad Winnipegom (2:0).Alexander Ovečkin strelil svoj 750. gól v kariére, ktorým rozhodol o výhre Washingtonu nad Columbusom 3:1. Slovák Martin Fehérváry bol najvyťaženejším obrancom Capitals s časom 21:27 minúty. Pripísal si plusový bod a dve strely.