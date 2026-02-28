< sekcia Šport
NHL: Rangers otočili duel s Pittsburghom
Rangers napriek víťazstvu zostávajú na dne tabuľky Východnej konferencie bez reálnej šance na postup do play off.
Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Pittsburghom Penguins 3:2 po samostatných nájazdoch. V domácej Madison Square Garden prehrávali v polovici stretnutia 0:2, ale potom si gólmi Miku Zibanejada a Taylora Raddysha vynútili predĺženie a v nájazdovom rozstrele rozhodol o dvojbodovom zisku Vincent Trocheck. Rangers napriek víťazstvu zostávajú na dne tabuľky Východnej konferencie bez reálnej šance na postup do play off. Penguins, ktorí nastúpili opäť bez zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho, bodovali aj v druhom dueli po olympijskej prestávke a držia si druhú priečku v Metropolitnej divízii.
NHL - sumár:
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 30. Zibanejad (Trocheck, Miller), 43. Raddysh (Gavrikov, Brisson), rozh. nájazd Trocheck - 3. Mantha (Karlsson, Rust), 22. Shea (Clifton, Lizotte). Brankári: Šesťorkin - Skinner, strely na bránku: 25:33.
