Rangers predĺžili zmluvu s brankárom Quickom o ďalšiu sezónu

New York 12. marca (TASR) - Americký hokejový klub New York Rangers predĺžil zmluvu s brankárom Jonathanom Quickom o ďalšiu sezónu. Podľa agentúry AP by mal kontrakt dosiahnuť hodnotu 1,55 miliónov dolárov.



Quick pôsobí v organizácii Rangers druhú sezónu ako brankárska dvojka za Rusom Igorom Šesťorkinom. Tridsaťdeväťročný Američan, ktorého si v treťom kole draftu v roku 2005 vybral tím Los Angeles Kings, odchytal v ročníku 2024/25 21 stretnutí, v deviatich sa jeho tím tešil z triumfu. V drese "jazdcov" si v prebiehajúcej sezóne pripísal aj svoje 400. víťazstvo v profilige, čo sa mu podarilo ako prvému americkému brankárovi.



Ku dvom Stanleyho pohárom s Kings (2012, 2014) pridal v roku 2023 aj tretí so "zlatými rytiermi" z Vegas.