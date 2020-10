NHL: Rangers predĺžili zmluvy s Georgijevom a DeAngelom

New York 16. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers podpísal nové dvojročné kontrakty s brankárom Alexandrom Georgijevom a obrancom Tonym DeAngelom.



Dvadsaťštyriročný americký bek DeAngelo si prilepší o 4,8 milióna dolárov ročne. Do NHL si ho pôvodne vybrala Tampa Bay z 1. kola draftu v roku 2014, no v jej tíme neodohral ani jeden duel. Premiéru v profilige si odkrútil v sezóne 2016/17 v Arizone a následne odišiel do New Yorku. Uplynulá sezóna bola pre neho prelomová, keď v 68 dueloch základnej časti nazbieral 53 bodov (15+38), pričom si vytvoril osobné rekordy v počte odohraných zápasov, bodov, gólov i asistencií. Zároveň sa stal prvým obrancom Rangers od roku 2002, ktorý nazbieral v základnej časti viac ako 50 bodov. Naposledy sa to podarilo Brianovi Leetchovi. V NHL odohral celkovo 200 zápasov ZČ s bilanciou 105 bodov (24+81), v troch stretnutiach play off pridal jednu asistenciu.



Rovnako starý Georgijev si v nasledujúcich dvoch sezónach polepší dokopy o 4,85 miliónov dolárov, pričom by sa mal o post jednotky uchádzať spolu s krajanom Igorom Šesťorkinom a Keithom Kinkaidom. Rangers po uplynulej sezóne nepredĺžili kontrakt s dlhoročnou oporou Henrikom Lundqvistom. Bulharský rodák Georgijev prišiel do tímu "jazdcov" v roku 2017, v uplynulej sezóne nastúpil na 34 stretnutí s priemerom 3,04 inkasovaných gólov a 91,0% úspešnosťou zákrokov. Informovala agentúra AP.