NHL: Rangers triumfovali nad Islanders, rozhodujúci gól dal Brodzinski

NHL - výsledky:



New York Rangers - New York Islanders 5:2





New York 17. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL nad Islanders 5:2 a upevnili si vedúce postavenie v Metropolitnej divízii. Rozhodujúci gól zaznamenal v 36. minúte útočník Jonny Brodzinski.Rangers vyhrali piaty z uplynulých šiestich zápasov. Za domácich sa presadili aj Mika Zibanejad, Will Cuylle, Kaapo Kakko a Alexis Lafreniere. K'Andre Miller zaznamenal dve asistencie. V drese hostí skóroval dvakrát Bo Horvat, pri oboch góloch mu asistoval Brock Nelson. Islanders stratili dôležité body v boji o druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii.