Rangers utrpeli piatu prehru za sebou, Philadelphii podľahli 1:3

NHL - výsledok:



Philadelphia - New York Rangers 3:1



New York 29. novembra (TASR) - Hokejisti Philadelphie zvíťazili v piatkovom stretnutí zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 3:1. Hostia zaznamenali piatu prehru za sebou. Triumf Flyers zariadil dvoma gólmi útočník Travis Konecny, ktorý nezískal bol iba v jedinom z uplynulých 12 stretnutí.Domácich poslal do vedenia vo štvrtej minúte Bobby Brink, o 50 sekúnd neskôr zariadil Konecny dvojgólové vedenie klubu z Pennsylvánie. Nádej vrátil hosťom v polovici zápasu Vincent Trocheck, no Konecny 28 sekúnd pred záverečnou sirénou spečatil výhru gólom do prázdnej bránky.