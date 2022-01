Hokejisti Rangers zdolali Edmonton, Georgiev predviedol 33 zákrokov

NHL - sumár:



New York Rangers - Edmonton Oilers 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 6. Lafreniere (Strome, Lindgren), 24. Goodrow (Lafreniere, Strome), 44. Kreider (Fox), 55. Strome (Goodrow, Fox) - 34. McLeod (Benson, Turris). Brankári: Georgiev - Koskinen, strely na bránku: 28:34, 16.979 divákov.

New York 4. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v noci na utorok v domácom zápase NHL nad Edmontonom 4:1. Kanadský útočník Ryan Strome si pripísal gól a dve asistencie, ruský brankár Alexandar Georgiev predviedol 33 úspešných zákrokov a dosiahol prvé víťazstvo od 10. decembra. Oilers prehrali štvrtýkrát za sebou.Rangers uspeli aj bez hviezdneho Artemija Panarina, ktorý je na covidovej listine. Naštartovala ich chyba fínskeho brankára hostí Mikka Koskinena, ktorý už v 6. minúte stratil puk pri rozohrávke pri zadnom mantineli. Strome mu ho zobral, prihral Alexisovi Lafreniereovi, ktorý strelou z prvej do prázdnej bránky otvoril skóre.povedal pre nhl.com Strome, ktorý zaznamenal prvý trojbodový zápas v sezóne.komentoval kiks Koskinena tréner hostí Dave Tippett.Oilers sa už z chyby nespamätali. Georgieva prekonal z 34 striel iba Ryan McLeod, ktorý v 34. minúte znížil na 1:2. "Jazdcom" o desať minút neskôr vrátil dvojgólový náskok Chris Kreider, pre ktorého to bol už 20. gól v sezóne, a výhru spečatil v 55. minúte aktívny Strome. Rangers potvrdili dobrú formu, zvíťazili tretíkrát za sebou a vyšvihli sa so 48 bodmi na čelo celej súťaže.spokojne konštatoval hrdina duelu Strome. Naopak Oilers sa trápia, z uplynulých desiatich stretnutí vyhrali iba dve a v Západnej konferencii klesli na pozíciu s druhou voľnou kartou. Na zápas v Madison Square Garden chcú čo najskôr zabudnúť.dodal Tippett.Ďalšie dva nočné zápasy Ottawa - Minnesota a Toronto - Carolina odložili pre problémy s koronavírusom a súvisiace cestovné obmedzenia v Kanade.