NHL: Rangers zdolali Floridu a vyrovnali stav série, rozhodol Goodrow

semifinále play off NHL



finále Východnej konferencie - 2. zápas /na 4 víťazstvá/:



New York Rangers - Florida Panthers 2:1 pp



/stav série: 1:1/



New York 25. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v druhom zápase finále Východnej konferencie NHL nad Floridou Panthers 2:1 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1. O triumfe domácich rozhodol v 15. minúte predĺženia Barclay Goodrow.Vincent Trocheck sa na víťazstve podieľal gólom a asistenciou, brankár Igor Šesťorkin prispel 26 zákrokmi. Prekonal ho iba Carter Verhaeghe, ktorý v 19. minúte vyrovnal v presilovke na priebežných 1:1. Rangers hrali v tohtoročnej play off tri predĺženia a vo všetkých uspeli. Sergej Bobrovskij v bránke Floridy vykryl 28 striel domácich hráčov. Panthers neuspeli v Madison Square Garden po tom, ako zvíťazili v predošlých štyroch dueloch play off na klziskách súperov.Séria sa za vyrovnaného stavu presúva do Sunrise na Floridu, tretí zápas sa hrá v nedeľu o 21.00 SELČ.