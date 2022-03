NHL: Rangers získali Coppa z Winnipegu a Motteho z Vancouveru

New York 21. marca (TASR) - New York Rangers získal v posledný deň prestupov v zámorskej hokejovej NHL útočníka Andrewa Coppa z Winnipegu Jets a výber v 6. kole draftu 2023. Opačným smerom putovali center Morgan Barron a jeden výber v 5. kole budúcoročného draftu a dva podmienečné výbery v 2. kole draftu.



Dvadsaťsedemročný Copp odohral v prebiehajúcej sezóne 56 zápasov, v ktorých strelil trinásť gólov a pridal 22 asistencií. V lete mu vyprší zmluva na 3,64 miliónov dolárov a stane sa nechráneným voľným hráčom. Winnipeg si ho vybral v 4. kole draftu v roku 2013 a doteraz v jeho drese odohral 467 duelov ZČ a nazbieral 184 bodov (74+110). V 34. dueloch play off si pripísal 12 bodov (3+9).



Rangers v pondelok získali aj Tylera Motteho, ktorý v tejto sezóne odohral 49 zápasov za Vancouver s bilanciou sedem gólov a osem asistencií. V NHL pôsobil aj v Chicagu a Columbuse. Canucks za neho dostali výber v 4. kole budúcoročného draftu.