NHL: Tatarov gól Devils v Nashville nestačil, hetrik Ovečkina

Kapitán Bostonu Bruins Patrice Bergeron (vpravo) sa teší so spoluhráčom Charliem McAvoyom po strelení gólu v zápase zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins - New York Rangers v Bostone v piatok 26. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Hokejista New Yorku Rangers Dryden Hunt sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins - New York Rangers v Bostone v piatok 26. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Brankár Philadelphie Flyers Carter Hart sa sústreďuje pred začiatkom zápasu zámorskej hokejovej NHL Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes vo Philadelphii 26. novembra 2021. Foto: TASR/AP

výsledok:

Boston - New York Rangers 2:5,



Philadelphia - Carolina 3:6,



Chicago - St. Louis 3:2 pp,



Minnesota - Winnipeg 7:1,



Anaheim - Ottawa 4:0,



Washington - Florida 4:3,



Nashville - New Jersey 4:2

(za hostí T. TATAR 1+0),



Buffalo - Montreal 4:1,



Columbus - Vancouver 4:2,



Tampa Bay - Seattle 3:0,



Dallas - Colorado 3:1,



New York Islanders - Pittsburgh 0:1,



San Jose - Toronto 1:4 po 2. tretine

New York 27. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils prehrali v zápase NHL na ľade Nashville Predators 2:4, k úspechu im nestačil ani gól slovenského útočníka Tomáša Tatara. Slovák stanovil v 60. minúte skóre duelu, keď dosiahol tretí gól v ročníku. Na ľade strávil vyše 15 minút, zapísal si jeden plusový bod.Washington na domácom ľade zdolal Floridu 4:3 vďaka hetriku ruského kanoniera Alexandra Ovečkina. Bol pre neho už 28. v NHL, prvý v aktuálnej sezóne. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry odohral takmer 20 minút, do štatistík si zapísal dve strely aj dve trestné minúty. New York Islanders bez obrancu Zdena Cháru prehral doma s Pittsburghom 0:1. Slovenský útočník Islanders Richard Pánik odohral vyše 16 minút.Obhajca Tampa Bay zdolal doma nováčika zo Seattle 3:0, ruský brankár Andrej Vasilevskij predviedol 17 úspešných zákrokov, zaznamenal druhý shutout za sebou a získal 200. víťazstvo v kariére v profilige. Lightning vyhrali tretí zápas za sebou.New York Rangers uspeli v stretnutí na ľade Bostonu 5:2 a slávili v NHL tretie víťazstvo za sebou. Artemij Panarin, Ryan Strome a Dryden Hunt sa na výhre zhodne podieľali gólom a asistenciou.