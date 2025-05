NHL: Rantanen zažiaril druhým hetrikom po sebe a vytvoril rekord

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 19. Pacioretty (Rielly, Domi), 25. Nylander (Pacioretty, Ekman-Larsson), 38. Domi (Lorentz, Rielly), 46. Marner (McCabe, Matthews) - 11. Barkov (Jones), 21. Marchand (Lundell, Luostarinen), 46. Lundell (Ekblad, Luostarinen). Brankári: Woll - Bobrovskij, strely na bránku: 20:28.



/stav série: 2:0/



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Winnipeg - Dallas 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)



Góly: 24. Niederreiter (Appleton, Fleury), 38. Scheifele (Vilardi) - 29. Rantanen (Dadonov, Steel), 35. Rantanen (Harley, Lľubuškin), 37. Rantanen (Duchene, Hintz). Brankári: Hellebuyck - Oettinger, strely na bránku: 32:24.



/stav série: 0:1/

Winnipeg 8. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu sa ujali vedenia 1:0 v semifinále Západnej konferencie NHL. Na ľade Winnipegu triumfovali 3:2, keď sa hetrikom v druhom zápase po sebe blysol Fín Mikko Rantanen. Hokejisti Toronta vedú v semifinále Východnej konferencie už 2:0. V nočnom zápase play off zvíťazili nad obhajcom Stanleyho pohára Floridou 4:3, keď naplno zužitkovali domáce prostredie v úvode série. Víťazný gól strelil v 46. minúte útočník Mitch Marner.Hráči Floridy v zápase dvakrát tesne viedli, no napokon nedokázali vyrovnať stav série. Podľa Marnera bolo dôležité, že jeho gól prišiel krátko po tom, čo „panteri“ vyrovnali na 3:3. „konštatoval Marner podľa nhl.com. Toronto viedlo 2:0 na zápasy aj v predošlej sérii proti Ottawe. Takýto úspešný vstup do dvoch sérií zažili hráči Maple Leafs predtým naposledy pred 62 rokmi. Do zostavy Floridy sa vrátil obranca Aaron Ekblad, ktorý si od 9. marca odpykal 20-zápasový trest za doping.Hráči Floridy síce prestrieľali súpera 28:20, no domácich v kľúčových momentoch podržal brankár Joseph Woll. V bránke nahradil Anthonyho Stolarza, ktorý sa zranil po kolízii v predošlom zápase so Samom Bennett. Duel dochytal Woll, ktorý v noci na štvrtok nastúpil prvýkrát v pozícii jednotky od 18. apríla.konštatoval Woll. Jeho náprotivok Sergej Bobrovskij mal v bránke hostí 80-percentnú úspešnosť zákrokov. Oba úvodné zápasy série sa skončili tesným víťazstvom Toronta. Panthers v nich inkasovali dokopy sedem gólov.“ konštatoval útočník Floridy Brad Marchand. Tretí zápas série je na programe v noci na sobotu na ľade Floridy, ktorá ešte nikdy nezvíťazila v sérii, v ktorej prehrávala 0:2 na zápasy.Dallas prehrával na ľade Winnipegu od 24. minúty 0:1 po góle Nina Niederreitera, no potom začal úradovať Rantanen. Na tzv. čistý hetrik mu stačilo osem minút, keď najskôr zblízka doťukol odrazený puk do bránky domácich, neskôr tečoval strelu Thomasa Harleyho a vydarený úsek uzavrel v presilovke po tom, čo si jeden z hráčov Jets stečoval jeho prihrávku do vlastnej bránky.Útočník domácich Mark Scheifele síce krátko na to znížil na 2:3, no viac gólov už diváci nevideli.“ poznamenal Scheifele. Aj v tomto stretnutí sa z víťazstva radoval tím, ktorý vyslal na súpera menej striel. Winnipeg bol strelecky aktívnejší (32:24), no oporou hostí bol brankár Jake Oettinger. Brankár Winnipegu Connor Hellebuyck sa v šiestom zápase po sebe nedostal cez 90-percentnú úspešnosť zákrokov (87,50).