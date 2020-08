NHL: Rask netrénoval, proti Flyers asi nastúpi Halák

Toronto 2. augusta (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins pravdepodobne nastúpia v nedeľňajšom úvodnom zápase o nasadenie do 1. kola play off NHL v Toronte proti Philadelphii Flyers v bránke s Jaroslavom Halákom. Sobotňajší tréning totiž vynechal Fín Tuukka Rask, ktorého dlhšie trápia nešpecifikované zdravotné problémy.



"Tuukka sa necítil dobre. Nebol v stave, aby v sobotu poobede trénoval. Do zápasu ešte zostáva niekoľko hodín, musíme sa s ním porozprávať a rozhodneme sa, či bude schopný ísť medzi žrde. Ak nie, Jaro Halák je pripravený," povedal pre web Bruins tréner Bruce Cassidy. Slovenský brankár odchytal vo štvrtkovom prípravnom zápase s Columbusom Blue Jackets takmer 29 minút zápasu a ani raz z desiatich striel neinkasoval.



Na zápas s "letcami" je pripravený aj Zdeno Chára, slovenský kapitán "medveďov" trénoval v prvej obrannej formácii s Charliem McAvoyom. Nastúpiť by mal podľa Cassidyho aj útočník prvej formácie Brad Marchand, ktorý nedohral prípravný duel s Columbusom.