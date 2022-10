NHL: Rasmussen vynechá pre trest dva súťažné zápasy

New York 29. októbra (TASR) - Oddelenie pre bezpečnosť hráčov hokejovej NHL udelilo Michaelovi Rasmussenovi trest, pre ktorý vynechá nasledujúce dva duely. Útočník Detroitu Red Wings príde aj takmer o 16.000 eur.



Kanaďan v zápase proti Bostonu Bruins, v ktorom Detroit prehral 1:5, vysokou hokejkou nebezpečne zasiahol Čecha Davida Krejčího, za čo ho rozhodca v druhej tretine poslal na dve minúty na trestnú lavicu. Rasmussen nebude môcť nastúpiť do súbojov proti Minnesote a Buffalu. Podľa podmienok kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu príde takmer o 16.000 eur, ktoré vedenie súťaže venuje do Fondu pomoci hráčom v núdzových situáciách, informoval oficiálny web NHL.