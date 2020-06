NHL: Reaves podpísal s Golden Knights nový dvojročný kontrakt

Las Vegas 16. júna (TASR) - Kanadský hokejista Ryan Reaves a klub NHL Vegas Golden Knights sa dohodli na predĺžení spolupráce. Nový dvojročný kontrakt vynesie 33-ročnému útočníkovi celkovo 3,5 milióna dolárov.



Reaves sa rozhodol zotrvať v tíme, aj keď musel ísť platovo dole. Doteraz zarábal ročne 2,775 milióna dolárov, nová zmluva mu garantuje v priemere 1,75 milióna USD za sezónu. "Ešte dve veci som počas kariéry nedosiahol - získať Stanleyho pohár a vyhrať ligovú produktivitu," uviedol vo videu na Twitteri krídelník zo štvrtého útoku "rytierov", ktorý je známy skôr pästnými súbojmi, než zbieraním kanadských bodov. "Teraz mám šancu získať Stanleyho pohár. Môžem to dosiahnuť. Žiaľ, bodovanie NHL nevyhrám. To sa mi nepodarí. O pár bodíkov mi to nevyšlo. A nevyšlo by mi to ani budúci rok, ak by som nemal zmluvu. Takže som šťastný, že môžem oznámiť podpis nového dvojročného kontraktu s Vegas Golden Knights. Som späť," vyhlásil Reaves, ktorý v nedohranej základnej časti 2019/2020 strelil osem gólov a pridal sedem asistencií v 71 zápasoch. Nazbieral aj 47 trestných minút, s 316 "hitmi" bol najlepší v celej lige.



Knights sú jedným zo štyroch tímov v Západnej konferencii, ktoré po reštarte súťaže nebudú musieť hrať predkolo a postúpia priamo do 1. kola play off. Spolu so St. Louis, Coloradom a Dallasom si zahrajú v skupine o čo najlepšie nasadenie vo vyraďovačke.