NHL: Reaves pyká za zákrok na Motteho, príde o prvý duel s Dallasom

Edmonton 6. septembra (TASR) - Hokejistom Vegas Golden Knights bude v úvodnom stretnutí finále play off Západnej konferencie NHL proti Dallasu Stars (v pondelok o 2.00 SELČ) chýbať útočník Ryan Reaves. Tridsaťtriročný krídelník dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť jednozápasovú stopku za nedovolený zákrok na Tylera Motteho z Vancouveru.



Reaves ramenom nešetrne zasiahol Motteho do hlavy. Incident sa udial v druhej tretine piatkového rozhodujúceho siedmeho duelu konferenčného semifinále, v ktorom si hráči Vegas vďaka víťazstvu 3:0 vybojovali postup. Útočník "zlatých rytierov" trafil súpera do čeľuste, za čo dostal 10-minútový trest. Podľa ligovej disciplinárky sa mohol tomuto zákroku vyhnúť. Motte napriek škaredo vyzerajúcemu faulu zápas dohral. Informáciu priniesla agentúra AP.