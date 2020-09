NHL: Recchi sa stal asistentom trénera New Jersey Devils

New York 9. septembra (TASR) - Mark Recchi sa stal novým asistentom trénera hokejistov New Jersey Devils. Člen Siene slávy NHL bol v uplynulých troch sezónach asistentom Mikea Sullivana v Pittsburghu Penguins. Po neúspechu v predkole play off a vypadnutí s Montrealom Canadiens mu však klub, rovnako ako ďalším asistentom Jacquesovi Martinovi a Sergejovi Gončarovi, kontrakt nepredĺžil.



Recchi sa stal členom tímu Lindyho Ruffa, ktorého Devils angažovali na post hlavného trénera 9. júla. Ruff zavolal Recchimu krátko po tom, ako sa dozvedel, že končí v tíme "tučniakov", či nemá záujem prísť do New Jersey. "Povedal som, samozrejme, že áno. Detailne som si pozrel súpisku Devils a som z tímu nadšený. Chcem Lindymu pomôcť, ale teším sa aj na to, čo sa od neho naučím," povedal 52-ročný Recchi pre nhl.com. S vekovým priemerom 26,05 roka sú Devils druhým najmladším tímom NHL tesne za Columbusom Blue Jackets (26,01). Devätnásťročný center Jack Hughes a o dva roky starší stredný útočník Nico Hischier sú stavebnými kameňmi mužstva.



Devils obsadili v nedokončenej základnej časti 14. miesto vo Východnej konferencii a neprebojovali sa medzi 24 tímov, ktoré v tomto špeciálnom roku dostali v "hub-cities" šancu zabojovať o Stanley Cup.



"Diabli" od účasti vo finále Stanley Cupu v roku 2012, keď prehrali v šiestich zápasoch s Los Angeles Kings, postúpili do play off len raz. Pred dvomi rokmi nestačili v prvom kole Východnej konferencie na Tampu Bay Lightning (1:4). "Myslím, že najdôležitejšia je komunikácia. Mladí hráči sa chcú rozprávať, chcú od vás počuť dobré rady, aby pochopili niektoré veci. Verím, že to s nimi dokážem a že s New Jersey Devils dosiahneme niečo špeciálne," dodal bývalý vynikajúci krídelník. Recchi mal v Penguins na starosti presilové hry, pod jeho vedením boli "tučniaci" s 23,8 percentným využitím na treťom mieste NHL.



Recchiho uviedli do Siene slávy v roku 2017. Počas kariéry získal päťkrát Stanleyho pohár, z toho trikrát ako hráč (1991 Penguins, 2006 Carolina Hurricanes, 2011 Boston Bruins). V roku 2011 sa stal vo veku 43 rokov najstarším hráčom histórie NHL, ktorý skóroval vo finále Stanley Cupu. V druhom zápase série s Vancouverom Canucks tečoval strelu Zdena Cháru a prekonal dovtedajší rekord Igora Larionova.



Penguins minulý týždeň angažovali na post asistenta bývalého trénera Washingtonu Capitals Todda Reirdena, Martin sa stal na konci augusta asistentom New Yorku Rangers.