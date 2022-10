NHL: Regenda po premiérových bodoch: Radšej by som bral výhru

Anaheim 18. októbra (TASR) - Pavol Regenda si v noci na utorok otvoril bodový účet v zámorskej NHL. Jeho dve asistencie proti New Yorku Rangers však Anaheimu prvé body do tabuľky nepriniesli a tak z nich nemal slovenský útočník veľkú radosť. Jeho "káčeri" prehrali 4:6 a v troch tohtosezónnych dueloch inkasovali už 17 gólov.



Na konte majú len dva body za úvodné víťazstvo nad Seattlom 5:4 po predĺžení. Následne išli do New Yorku, kde prehrali s Islanders vysoko 1:7 a potom aj s Rangers. Dvadsaťdvaročný Regenda naskočil v zápase na 13 striedaní, odohral jedenásť minút a k asistenciám pridal aj dve "plusky". Najskôr v 16. minúte prvej tretiny prihral na gól Frankovi Vatranovi, útočník "káčerov" následne prekonal brankára Igora Šesťorkina a znížil na 1:2. Druhýkrát asistoval Derekovi Grantovi v 57. minúte a Anaheim týmto gólom uzavrel skóre zápasu. "Prvé body ma tešia. Ale radšej by som mal v každom zápase nulu na svojom konte a my by sme vyhrali," povedal Regenda pre Daily Bulletin.



Na hráčov sa po prehre zniesla vlna kritiky najmä pre inkasované góly a fanúšikovia sa sťažovali na "neexistujúcu obranu". Defenzívne problémy po stretnutí priznali aj samotní hráči. "Keď skórovali, bolo to po individuálnych chybách. Aj z mojej strany. Musíme to zmeniť, vieme byť oveľa lepší ako to, čo sme dnes ukázali," povedal obranca John Klingberg. Problémy robí aj nedisciplinovanosť a zlá hra v oslabeniach. Anaheim inkasoval v trinástich už šesť gólov, od Rangers tri pri štyroch vylúčeniach. "Teraz sa musíme hlavne vyhýbať trestnej lavici. Hlavne proti takýmto tímom. My hráme jednu presilovku a im dáme štyri. Takto sa v tejto lige nevyhráva. A nie je to fér voči Johnovi Gibsonovi," sypal si popol na hlavu útočník Troy Terry.



Anaheim prišiel okrem bodov aj o brankára Johna Gibsona, ktorý sa zranil po strele Zibanejada v druhej tretine a vystriedal ho Anthony Stolarz. "Mal nejaký problém a pri tom skóre (2:5) sme mali pocit, že by nebolo najlepšie ho tam dávať späť," povedal tréner Dallas Eakins, ktorý nebol spokojný s výkonom svojich zverencov: "Presilovka v prvej tretine bol pre nich darček a v druhej sme im dali ďalšie dva. Takže sme im darovali tri ľahké góly a nakoniec sme prehrali o dva."



Duel bol špeciálny pre dvojicu hráčom Anaheimu. Ryan Strome Frank Vatrano prišli do tímu Ducks počas leta práve z New Yorku Rangers a tak ich domáci priaznivci privítali potleskom. Stromemu, ktorý odohral za "jazdcov" 263 zápas, aj krátku videospomienku. "Bolo to trochu emotívne. Mám tu veľa dobrých priateľov. Strávil som tu veľa času a mám veľa spomienok," povedal.