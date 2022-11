NHL: Regenda s prvým gólom v profilige: Úžasný pocit, splnil sa mi sen

Anaheim 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil vo svojom šiestom zápase v drese Anaheimu Ducks v NHL premiérový gól. Dvadsaťdvaročný útočník sa vrátil do zostavy "káčerov" z farmy v AHL, kde si v štyroch dueloch pripísal po dva góly a asistencie. Pre Regendu to to bol tretí bod profilige (1+2), no Anaheim prehral s Minnestou 1:4. Stal sa 72. Slovákom v poradí, ktorý skóroval v NHL, a v zápase ho vyhlásili za druhú hviezdu.



Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu sa tak stal 73. Slovákom v poradí, ktorý skóroval v NHL, a v zápase ho vyhlásili za druhú hviezdu. Web nhl.com síce uvádza na oficiálnom zozname len 72 slovenských strelcov, ale Petra Ölveckého, ktorý zaznamenal v 32 dueloch dva presné zásahy, zaradila stránka v tomto zozname medzi slovinských hokejistov, hoci v profile ho registruje ako Slováka.



Regenda otvoril v 34. minúte skóre stretnutia, keď si medzi kruhmi prebral prihrávku od Franka Vatrana a strelou švihom prekonal brankára Filipa Gustavssona. "Úžasný pocit, splnil sa mi sen a nemôžem tomu uveriť, že sa mi to podarilo. Bola to skvelá práca celého útoku a som šťastný, že to vyšlo práve v našej domácej aréne Honda Center," povedal pre nhl.com Regenda, ktorý uplynulé dve sezóny strávil v slovenskej extralige v drese Michaloviec. Za "líšky" odohral 111 zápasov, pripísal si 77 bodov a svojimi výkonmi v klube i reprezentácii si vybojoval šancu v profilige. "Bola to skvelá prihrávka od Frankieho, no mrzí ma, že sme prehrali," skonštatoval 22-ročný Slovák podľa stránky ocregister.com. Regenda odohral v stretnutí 8:56 min a do štatistík si pripísal aj jednu strelu, blok a plusku. Anaheim ho povolal späť do prvého tímu namiesto Adama Henriqueho, ktorý očakával narodenie dieťaťa.



Martin Fehérváry odohral v drese Washingtonu jubilejný stý zápas v základnej časti NHL a zatiaľ si pripísal 19 bodov (8+11). Capitals však prehrali doma s Pittsburghom 1:4, hostia ukončili sedemzápasovú sériu bez výhry. Slovenský obranca odohral 22:40 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, dva bodyčeky a tri zblokované strely.



Montreal Canadiens bez potrestaného slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý si odpykáva dvojzápasový dištanc za faul na Matta Luffa, zdolal doma Vancouver 5:2 a zaznamenal druhý triumf po sebe. Tohtoročný najvyššie draftovaný hráč si nezahrá ani v domácom stretnutí proti Pittsburgu a tréner Martin St. Louis s ním môže počítať až proti New Jersey Devils (16. 11. o 1.00 SEČ). V drese "diablov" bude jeho súperom aj Tomáš Tatar.