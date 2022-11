NHL: Regenda sa vrátil do zostavy Aanaheimu, otvoril si strelecký účet

výsledky:



Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3:0

Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 5:2

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1:4

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:4 /REGENDA 1+0/





New York 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda si otvoril strelecký účet v zámorskej NHL. Dvadsaťdvaročný útočník sa vrátil do zostavy Anaheimu z farmy v AHL a v nočnom zápase s Minnesotou otvoril skóre v 34. minúte, keď si medzi kruhmi prebral prihrávku od Franka Vatrana a strelou švihom prekonal brankára. Pre Regendu to to bol tretí bod v šiestom stretnutí profiligy (1+2). Na body však nestačil, keďže Ducks nakoniec prehrali 1:4.Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu odohral v úvode sezóny päť duelov v prvom tíme "káčerov", v ktorých zaznamenal dve asistencie. Klub ho následne poslal na farmu San Diego Gulls, kde bodoval v každom zo štyroch zápasov a pripísal si po dva góly a asistencie. V stredu ho Anaheim povolal späť do prvého tímu namiesto Adama Henriqueho, ktorý očakával narodenie dieťaťa. Regenda sa predstavil opäť vo štvrtom útoku, odohral 8:56 min a okrem gólu si do štatistík pripísal aj jednu strelu, jeden blok a jednu plusku.Z víťazstva sa netešil ani Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol doma Pittsburghu 1:4. Penguins tak ukončili sedemzápasovú sériu bez výhry. Slovenský obranca odohral 22:40 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, dva bodyčeky a tri zblokované strely. Montreal bez potrestaného slovenského útočníka Juraja Slafkovského zdolal doma Vancouver 5:2 a zaznamenal druhý triumf po sebe.