NHL: Reilly sa sťahuje z Floridy do New Yorku Islanders

New York 26. novembra (TASR) - Hokejista Mike Reilly bude pôsobiť v klube New York Islanders. "Ostrovania" si ho stiahli z waiver listiny, na ktorú ho umiestil jeho doterajší klub Florida Panthers. Informoval o tom portál nhltradetalk.com.



Tridsaťročný obranca podpísal v lete s Floridou ročný kontrakt za milión dolárov, ale odohral len dva zápasy bez bodového zisku. K Islanders by sa mal pripojiť v nedeľu. Počas kariéry nazbieral v profilige 98 bodov (12 gólov a 86 asistencií) v 341 zápasoch.