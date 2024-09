NHL: Repčík skóroval na turnaji nádejí

New York 14. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Repčík strelil gól v drese Utahu na turnaji nádejí NHL Rookie Faceoff v Los Angeles. Dvadsaťročný útočník dosiahol prvý neoficiálny presný zásah nového klubu. Jednu asistenciu zaznamenali ďalší štyria Slováci, Oliver Okuliar (Florida), Jozef Viliam Kmec (Vegas), Adam Sýkora (NY Rangers) a Martin Mišiak (Chicago).



Repčík sa presadil v druhej tretine v predbránkovom priestore a vyrovnal na priebežných 1:1 v stretnutí proti San Jose. V drese Utahu sa predstavil aj Servác Petrovský, ktorý nebodoval. Sharks vyhrali duel 3:2.



Zo Slovákov bodoval na nováčikovských turnajoch aj Mišiak. Ten hral v drese Chicaga na podujatí Tom Kurvers Prospect Showcase a dosiahol asistenciu proti St. Louis (3:4 pp). Za Blues nastúpili dvaja jeho krajania Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík, ktorí sa nezapísali do kanadského bodovania.



Na turnaji Rookie Showcase v Nashville útočník Okuliar zaznamenal asistenciu za Floridu, keď prihral Gracynovi Sawchynovi, ktorý zakončením z prvej otvoril skóre duelu. Panthers triumfovali nad domácim tímom Predators 5:2.



Sýkora rovnako asistenciou pomohol New York Rangers na podujatí Rookie Series v Allentowne k víťazstvu nad Philadelphiou Flyers 4:3 po samostatných nájazdoch. Vegas zdolalo v rámci NHL Rookie Faceoff v Los Angeles domáci tím 2:0. Za Golden Knights hrali dvaja Slováci, Jakub Demek a Kmec. Dvadsaťročný obranca mal bilanciu 0+1.



Na Young Stars Classic v Pentinctone uspel Winnipeg nad Calgary 4:3 po predĺžení. V drese Flames sa predstavil Samuel Honzek, ktorý však nebodoval.