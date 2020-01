NHL: Rielly má zlomenú nohu, Torontu bude chýbať osem týždňov

Toronto 14. januára (TASR) - Minimálne osem týždňov sa kanadský hokejový klub NHL Toronto Maple Leafs musí zaobísť bez kľúčového obrancu Morgana Reillyho. V súboji s Floridou Panthers (4:8) si zlomil nohu.



Reilly absolvoval na začiatku týždňa vyšetrenia a na kontrolu pôjde za osem týždňov. Klub ho zaradil na listinu zranených hráčov. Produktívny obranca nazbieral v tejto sezóne 27 bodov (3+24) v 46 zápasoch. "Je to súčasť našej práce, stáva sa to a nebudem z toho robiť drámu. Máme skvelý realizačný tím a lekárov, takže sa neobávam. Budem tvrdo pracovať na návrate," povedal Reilly podľa nhl.com.



Maple Leafs na jeho miesto povolali z farmy 19-ročného Švéda Rasmusa Sandina, ktorý sa predstavil aj na nedávnych MS do 20 rokov v Česku. Reilly rozšíril zoznam zranených hráčov Toronta, na ktorom sú obranca Jake Muzzin a útočníci Iľja Michejev a Trevor Moore. V prvom tíme "javorových listov" figuruje aj slovenský obranca Martin Marinčin.