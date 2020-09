NHL: Rodiny hráčov čakajú na povolenie kanadskej vlády

Edmonton 6. septembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL umožní rodinným príslušníkom hráčov prísť do "bubliny" v Edmontone, kde vyvrcholia boje v play off. Čaká však ešte na rozhodnutie kanadskej vlády.



NHL plánovala už od reštartu umožniť príchod členom rodiny vo chvíli, keď v hre o Stanleyho pohár zostanú posledné štyri tímy, no vedenie ligy potvrdilo, že ešte nedostalo povolenie pre osoby, ktoré nie sú kanadskými občanmi. Finále konferencií odštartuje v noci na pondelok súbojom západných tímov Vegas - Dallas (2.00 SELČ), o deň neskôr sa stretnú mužstvá z východu Tampa Bay s New Yorkom Islanders. Správu priniesla agentúra AP.