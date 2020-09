NHL: Rodiny kanadských hráčov musia absolvovať sedem testov a izoláciu

Québec 6. septembra (TASR) – Rodinní príslušníci kanadských hokejistov, ktorí sa dostali do finále play off konferencií vrcholiacej sezóny NHL, musia absolvovať dlhšiu izoláciu a preukázať sa až siedmimi negatívnymi testami na koronavírus. Také sú podmienky, ak sa chcú so svojimi blízkymi vidieť v edmontonskej "bubline". Informoval o tom kanadský denník Le Journal de Québec.



Ten približuje, že príbuzní hráčov musia najskôr absolvovať sedemdňovú domácu karanténu a podrobiť sa trom testom na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom. "V Edmontone budú musieť bývať v inom hoteli než hráči a kým sa s nimi budú môcť stretnúť, musia sa preukázať ďalšími štyrmi negatívnymi testami," dodáva Journal de Québec.



Québecký rodák Jonathan Marchessault z Vegas Golden Nights už pre denník priznal, že takýto scenár nevidí realisticky. "Hoci organizácia by nám zaplatila za lety rodinných príslušníkov, pýtam sa, či by som chcel, aby moje štyri malé deti, z ktorých ani jedno nemá šesť rokov, mali vydržať štyri dni v hoteli a podstúpiť štyri testy. Osobne si myslím, že ani manželka nebude naklonená tomuto scenáru," povedal 29-ročný ľavý krídelník.



Od príchodu tímov do Edmontonu a Toronta NHL nezaznamenala pozitívny prípad na COVID-19. "Dosiahli sme to, čo sme chceli. Je to malý zázrak," povedal viceprezident NHL Steve Mayer: "Čokoľvek ďalšie v prostredí, ktoré sme vytvorili, však zvyšuje riziko."



NHL plánovala už od reštartu umožniť príchod členom rodiny vo chvíli, keď v hre o Stanleyho pohár zostanú posledné štyri tímy, no vedenie ligy potvrdilo, že ešte nedostalo povolenie pre osoby, ktoré nie sú kanadskí občania. Finále konferencií odštartuje v noci na pondelok súbojom "na západe" Vegas - Dallas (2.00 SELČ), o deň neskôr sa stretnú mužstvá z východu Tampa Bay a New York Islanders.