NHL: Rokovania Colorada o zmluve s Rantanenom sú v patovej situácii

Denver 18. januára (TASR) - Rokovania medzi klubom zámorskej NHL Colorado Avalanche a útočníkom Mikkom Rantanenom o novej zmluve údajne uviazli v patovej situácii. Produktívny Fín chce zmluvu s ročným platom na úrovni 14 miliónov dolárov, no klub navrhuje maximálne 12,6 milióna ročne. Informoval o tom zámorský expert Frank Seravalli v relácii Daily Faceoff.



Rantanenova predstava o novom kontrakte je podobná zmluve, akú začiatkom septembra podpísal Leon Draisaitl z Edmontonu. Tá začne platiť od sezóny 2025/2026 a nemeckému kanonierovi prinesie počas ôsmich rokov plat 14 miliónov dolárov za rok. Ide o nový rekord súťaže a podobnú štruktúru nového kontraktu údajne požaduje aj Rantanen. Avalanche by však jeho budúcu zmluvu radi udržali na úrovni najlepšie plateného hráča tímu Nathana MacKinnona, ktorý ročne zarába 12,6 milióna dolárov.



Rantanen sa nachádza v poslednej sezóne platného kontraktu, takže novú zmluvu môže podpísať kedykoľvek. Ak sa tak nestane do 1. júla, získal by status neobmedzeného voľného hráča a mohol by zamieriť do ktoréhokoľvek klubu bez kompenzácie pre Avalanche.



Rantanen je súčasť organizácie Avalanche od roku 2015, keď ho klub draftoval z celkového 10. miesta. V prebiehajúcej sezóne 2024/2025 nazbieral v 46 zápasoch 62 bodov (25+37) a figuruje na piatom mieste bodovania celej súťaže. Počas uplynulých dvoch sezón sa dostal cez hranicu sto bodov v základnej časti.