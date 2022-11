NHL: Ruff zaznamenal 800. víťazstvo, Marner útočí na rekord Toronta

Pravé krídlo Mitchell Marner skóroval na brankára Pittsburghu Penguins Caseyho DeSmitha počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL v sobotu 26. novembra 2022 v Pittsburghu. Foto: TASR/AP

New York 27. novembra (TASR) - Lindy Ruff sa stal piatym trénerom s 800 víťazstvami v histórii hokejovej NHL. Významný míľnik dosiahol 62-ročný kormidelník New Jersey Devils v zápase proti Washingtonu Capitals, ktorý “diabli” vyhrali 5:1.Ruff má v 1653 zápasoch bilanciu 800-634-141 a 78 remíz. Trénerskú kariéru v profilige odštartoval v roku 1997 v Buffale Sabres. Métu 800 triumfov pred ním dosiahli Scotty Bowman (1244, 1967-2002), Joel Quenneville (969, 1996-2022), Barry Trotz (914, 1998-2022) a Ken Hitchcock (849, 1995-2019).Hviezdou duelu medzi Devils a Capitals bol Jack Hughes, ktorý vo veku 21 rokov a 196 dní zaznamenal svoj prvý hetrik v NHL. Mladší ako on dosiahol naposledy v drese “diablov” hetrik Scott Gomez 26. decembra 1999 (20 rokov, 3 dni).Hughes zaznamenal prvý čistý hetrik v tejto sezóne a trinásty v klubovej histórii New Jersey. Z hráčov Devils dal naposledy čistý hetrik Brian Boyle 5. novembra 2018.Šiestykrát v histórii NHL sa stalo, že dva tímy v jeden hrací deň otočili zápas, v ktorom prehrávali v tretej tretine o tri góly. Edmonton otočil na ľade NY Rangers z 0:3 na 4:3 a hokejisti St. Louis vyhrali na klzisku Floridy 5:4 po predĺžení hoci v poslednej dvadsaťminútovke prehrávali 1:4.Mitchell Marner skóroval už v 40. sekunde v Pittsburghu, kde napokon jeho Toronto vyhralo 4:1. Dvadsaťpäťročný kanadský krídelník bodoval v 16. zápase za sebou (5+17), čo je najdlhšia séria v tejto sezóne. V histórii Maple Leafs zaznamenali dlhšiu len Darryl Sittler (18 zápasov v sezóne 1977-78) a Eddie Olczyk (18 v 1989-90).Center Toronta Auston Matthews strelil svoj 200. gól v rovnovážnom počte hráčov na ľade, čo dokázal ako siedmy hráč v klubovej histórii. Od jeho vstupu do NHL v sezóne 2015-2016 dosiahol rovnaký počet len Alexander Ovečkin.Darí sa aj útočníkovi Dallasu Jasonovi Robertsonovi, ktorý pri prehre Stars 1:4 na ľade Colorada zaznamenal asistenciu a natiahol sériu s bodom na 15 zápasov. Je to druhý najlepší výkon v klubovej histórii Stars/Minnesota North Stars, Robertson vyrovnal zápisy Neala Brotena (9. 12. 1985 - 11. 1.1986), Briana Bellowsa (27. 2. - 31. 3. 1990) a Judea Drouina (21.1. -18. 2. 1971). Rekord drží Bellows, ktorý od 11. januára do 21. februára 1986 bodoval v dvadsiatich zápasoch v rade.Jediný gól Dallasu strelil Joe Pavelski. Bol to jeho 948. bod, čím vyrovnal zápis Chrisa Cheliosa a spoločne sú na 12. mieste NHL spomedzi korčuliarov z USA.Obranca Vancouveru Quinn Hughes zaznamenal pri víťazstve Canucks na ľade Vegas dve asistencie a v 17 zápasoch má bilanciu 0+20. Dvadsať bodov za menej ako dvadsať zápasov nazbieral medzi obrancami Vancouveru naposledy Jiří Bubla, ktorý sa na túto métu dostal v sezóne 1983-84 za 16 zápasov.