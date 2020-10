NHL: Rus Kulikov sa na rok upísal New Jersey

New York 23. októbra (TASR) - Ruský hokejový obranca Dmitrij Kulikov bude v kariére pokračovať v New Jersey Devils. S klubom zámorskej NHL sa dohdol na ročnom kontrakte v hodnote 1,15 milióna amerických dolárov.



Uplynulé tri sezóny strávil 29-ročný hráč vo Winnipegu Jets, v minulom ročníku odohral v základnej časti 51 zápasov s bilanciou 2+8, v play off pridal štyri duely (0+2). V profilige predtým hral aj za Floridu a Buffalo.