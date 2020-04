NHL: Ruský obranca Sergejev mieri na Floridu

Sunrise 20. apríla (TASR) - Klub NHL Florida Panthers má na lane posilu z Kontinentálnej hokejovej ligy. Podľa denníka Sport-Express "panteri" čoskoro podpíšu zmluvu s ruským obrancom Arťomom Sergejevom.



Dvadsaťsedemročný bek hral v uplynulých dvoch sezónach za Ufu. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 si pripísal dva góly a sedem asistencií v 53 stretnutiach základnej časti KHL, v šiestich dueloch play off nebodoval. Sergejev to už v minulosti skúšal v zámorí, v juniorských časoch obliekal dres Val-d’Or Foreurs v QMJHL a následne si zahral aj vo farmárskych ligách AHL a ECHL. Do rodnej krajiny sa vrátil v sezóne 2015/2016.