NHL: Ružička pomohol asistenciou k triumfu Calgary v San Jose

výsledky NHL:



Toronto - Tampa Bay 4:1

Carolina - New Jersey 4:1

Pittsburgh - New York Rangers 3:2

Philadelphia - Columbus 5:3

Winnipeg - Ottawa 5:1

Seattle - St. Louis 5:2

San Jose - Calgary 3:7 /RUŽIČKA za hostí 0+1/

Los Angeles - Anaheim 4:1



New York 21. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička sa v NHL jednou asistenciou podieľal na víťazstve Calgary na ľade San Jose 7:3. Dvadsaťtriročný útočník zaznamenal 18. bod v sezóne (6+12), odohral 23 stretnutí. New Jersey s Tomášom Tatarom predĺžilo sériu prehier už na šesť zápasov, Devils v noci na stredu podľahli domácej Caroline 1:4. Neuspela ani Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom, ktorý prehrala v Toronte 1:4 a ukončila šnúru piatich víťazstiev.Flames dosiahli druhú výhru za sebou, naopak Sharks prehrali tretí zápas v rade. Ružička sa v polovici zápasu dostal k puku v ľavom kruhu, jeho strelu vyrazil brankár James Reimer priamo na hokejku Trevora Lewisa a ten pohotovo upravil na 3:1 pre hostí. Ružička si počas 10:23 min. na ľade pripísal dva strelecké pokusy.Hurricanes podržal v zápase s Devils brankár Piotr Kočetkov, ktorý predviedol 37 úspešných zákrokov. Jeho tím bodoval v dvanástom zápase v rade. Tatar odohral 16:08 min, počas ktorých vyslal tri strely na súperovu bránku a pripísal si jeden hit. Bodový pôst natiahol na päť zápasov.K víťazstvu Toronta nad Tampou Bay pomohol gólom a asistenciou William Nylander, domáci brankár Matt Murray inkasoval z 19 striel iba raz, keď ho v tretej tretine prekonal Vladislav Namestnikov. Černák počas 21:41 min. vyslal jednu strelu na bránku, rozdal dva bodyčeky a zblokoval jednu strelu súpera.Pittsburgh si poradil s New Yorkom Rangers 3:2 a presekol "jazdcom" ich sedemzápasovú víťaznú šnúru. Gólom a asistenciou sa na triumfe domácich podieľal kapitán Sidney Crosby. Slovák Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, v bránke Rangers sa predstavil Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 21 z 24 striel.