NHL: Ružička pomohol dvomi asistenciami k výhre Calgary nad Minnesotou

výsledky NHL:



Columbus - Buffalo 4:9, Philadelphia - Washington 1:4

Calgary - Minnesota 5:3 /RUŽIČKA za domácich 0+2/

Colorado - Boston 0:4, Edmonton - Arizona 8:2

Vegas - New York Rangers 1:5 v 3. tretine

San Jose - Vancouver 5:6 pp



New York 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička sa v noci na štvrtok podieľal v NHL dvomi asistenciami na domácom víťazstve Calgary nad Minnesotou 5:3. Predviedol druhý viacbodový výkon za uplynulé tri zápasy, celkovo má v tejto profiligovej sezóne na konte 15 bodov (6+9) v 16 vystúpeniach. Hlavnou postavou nočného programu bol útočník Buffala Tage Thompson, ktorý sa pri triumfe 9:4 v Columbuse blysol piatimi gólmi a pridal aj jednu asistenciu.Ružička v zápase s Wild zaznamenal prvú asistenciu v 22. minúte. Bekhendové zakončenie mu síce nevyšlo, no puk upratal do odkrytej siete spoluhráč Blake Coleman a vyrovnal na priebežných 2:2. V tretej tretine mal slovenský útočník prsty aj vo víťaznom góle Rasmusa Anderssona, ktorý padol iba 12 sekúnd po vyrovnaní Flames na 3:3. Ružička výborne napádal v útočnom pásme, získal puk pre Colemana a jeho prihrávku využil na gól produktívny švédsky obranca. Dvadsaťtriročný Ružička si počas 13:59 min. na ľade pripísal aj dva plusové body a jeden hit. Andersson (1+2) a Elias Lindholm (0+3) sa na triumfe podieľali tromi bodmi, Tyler Toffoli skóroval dvakrát. "Plamene" vyhrali tretí zápas za sebou. Prvý gól Minnesoty strelil Kirill Kaprizov a vytvoril nový klubový rekord, keď skóroval v siedmom zápase v rade. Ruský krídelník natiahol svoju bodovú sériu už na 13 stretnutí.V Columbuse zažiaril pri hladkom víťazstve Buffala center hostí Thompson, ktorý zažil šesťbodový zápas. Štyri zo svojich piatich gólov pritom nastrieľal už v prvej tretine, ktorú vyhrali Sabres 6:0. Americký útočník dal štyri góly za 16 minút a 40 sekúnd od úvodného buly, v celej histórii NHL sa to rýchlejšie podarilo iba Joeovi Maloneovi (8:45) v drese Hamiltonu Tigers vo februári 1921. Thompson vyrovnal ligový rekord v počte gólov za jednu tretinu, stal sa iba štvrtým hráčom, ktorý skóroval štyrikrát hneď v prvej tretine. Pred ním to dokázali Slovák Peter Bondra (1994), Grant Mulvey (1982) a spomínaný Malone (1921). Thompson sa stal iba druhým hráčom Sabres s piatimi gólmi v jednom zápase, zopakoval výkon Davea Andreychuka z roku 1986. Darilo sa celému prvému útoku Buffala, Alex Tuch si pripísal gól a tri asistencie, Jeff Skinner nazbieral štyri asistencie.Hráči New Yorku Rangers uspeli na ľade Vegas 5:1 najmä vďaka tretej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Slovák Jaroslav Halák bol na striedačke hostí, v bránke "jazdcov" sa predstavil Rus Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 25 striel domácich.