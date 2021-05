Ružička premiérovo bodoval v drese Calgary

>1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/:



druhý zápas semifinále Východnej divízie



Pittsburgh - New York Islanders 2:1

/stav série: 1:1/





druhý zápas semifinále Centrálnej divízie



Florida - Tampa Bay 1:3

/stav série: 0:2/





druhý zápas semifinále Západnej divízie



Vegas - Minnesota 3:1

/stav série: 1:1/





základná časť:



Vancouver - Calgary 4:2 /RUŽIČKA za hostí 0+1/



New York 19. mája (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička si vo svojom druhom zápase v drese Calgary pripísal premiérový bod v zámorskej NHL. V noci na stredu asistoval pri prvom góle Flames, ktorí prehrali v súboji základnej časti na ľade Vancouveru 2:4. Dvadsaťdvaročný Ružička odohral 10:14 minúty, vyslal jednu strelu na bránku a zaznamenal aj plusový bod.V druhom dueli semifinále Centrálnej divízie zvíťazila Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom na ľade Floridy 3:1 a v sérii 1. kola play off vedie už 2:0 na zápasy. Gólom a asistenciou pomohol k výhre český krídelník Ondřej Palát. Černák si počas 18:56 minút na ľade zapísal dva strelecké pokusy a jednu plusku, v závere stretnutia inkasoval dve minúty za hrubosť.Pittsburgh si v druhom súboji semifinále Východnej divízie poradil s New Yorkom Islanders 2:1 a vyrovnal stav série na 1:1. Rovnaký stav je aj v semifinálovej sérii Západnej divízie Vegas - Minnesota, Golden Knights v noci zdolali doma "divochov" 3:1. Dvomi presnými zásahmi sa pod výhru domácich podpísal Alex Tuch.