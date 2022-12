NHL: Ružička s 0,89 b/z lídrom Flames, Slafkovský ustojí aj tvrdé hity

New York 11. decembra (TASR) - Slovenský útočník Adam Ružička bodoval ako jediný z tria Slovákov, ktorí boli v akcii v sobotňajších zápasoch hokejovej NHL. V kanadskom derby s Torontom zaznamenal asistenciu, ale jeho Calgary napokon prehralo 4:5 po predĺžení.



Ružička zaznamenal desiatu asistenciu a šestnásty bod v aktuálnej sezóne. Stačilo mu na to len 18 duelov a s priemerom 0,89 bodu na zápas je na čele štatistík Flames.



Ružička bol prvých jedenásť zápasov zdravý náhradník, ale po zranení Jonathana Huberdeua sa dostal do zostavy, nastupoval aj v prvej formácii a svojej šance sa chopil. So 16 kanadskými bodmi sa dotiahol na najproduktívnejšieho Slováka, útočníka New Jersey Tomáša Tatara (7+9). “Pri pohľade späť vyznie až absurdne, že Ružička bol prvých jedenásť zápasov len na tribúne. Stal sa z neho rozdielový hráč,” napísal Mike Gould na webe flamesnation.ca.



Montreal s Jurajom Slafkovským prehral doma s Los Angeles 2:4. Osemnásťočný prvý muž draftu 2022 nastúpil v druhom útoku s Kirbym Dachom a Mikeom Hoffmanom. Do štatistík sa nezapísal, zaznamenal dve strely a dve trestné minúty.



Slafkovský inkasoval v poslednom období dva nepríjemné hity od Jasona Dickinsona z Chicaga a Lukea Schenna z Vancouveru, z oboch vyviazol bez zranenia. “Musím mať hlavu hore, pretože inkasovať každé dva týždne takého hity nie je dobré. Absolvovať potom vyšetrenie na otras mozgu nie je nič príjemné. Mám východoeurópsku hlavu, preto som to ustál," vtipkoval ešte pred duelom s LA.



Z víťazstva vo floridskom derby sa tešil obranca Tampy Bay Erik Černák. Lightning zdolali doma Floridu 4:1, keď rozhodli tromi gólmi v tretej tretine. Černák síce nebodoval, ale podal veľmi kvalitný výkon. Na ľade bol 18 minút a 46 sekúnd, mal dva plusové body a štyri hity, čo bolo najviac z celého tímu.