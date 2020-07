NHL: Ružička skončil v kempe Calgary, neodletí s Flames do Edmontonu

Calgary 26. júla (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička napokon neodcestuje s tímom Calgary Flames do Edmontonu, kde kanadský klub dokončí sezónu NHL. Tréneri "plameňov" pred cestou do "hub city" zúžili káder a 21-ročný útočník sa na súpisku nezmestil. V prípravnom kempe Flames okrem neho skončili aj ďalší traja mladí hráči Matthew Phillips, Glenn Gawdin a Connor Mackey.



Ružička však zdôraznil, že z účasti v kempe bude určite do budúcna profitovať. "Je pre mňa česť, že tu môžem byť," povedal ešte pred záverečnými škrtmi v kádri. "Potvrdzuje mi to, že tím so mnou v budúcnosti počíta. Je skvelé, že ma sem povolali, ukázali mi tým, že som sa počas sezóny zlepšil. Je to pre mňa výborná škola," dodal pre Calgary Sun mladý center, ktorý s pozvánkou do kempu veľmi nepočítal. Po prerušení zámorskej AHL, ktorú pre pandémiu koronavírusu napokon ani nedohrali, sa vrátil domov na Slovensko. Ružička, ktorého Calgary draftovalo v roku 2017 z celkového 109. miesta, stihol za farmu "plameňov" Stockton Heat odohrať v tomto ročníku 54 zápasov s bilanciou 10 gólov a 17 asistencií.



Flames si v nominácii do Edmontonu nechali 31 hráčov - štyroch brankárov, 10 obrancov a 17 útočníkov. V predkole play off narazia na Winnipeg Jets. Reštart sezóny NHL je naplánovaný od soboty 1. augusta.