S Johnnym Gaudreauom sa lúčili stovky ľudí, Jenner: Bol to úžasný hráč

Na snímke hokejista Johnny Gaudreau počas zápasu zámorskej NHL vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

Columbus/Calgary 5. septembra (TASR) - Hráči zámorských tímov Columbus Blue Jackets a Calgary Flames i stovky fanúšikov vzdali hold americkému hokejistovi Johnnymu Gaudreauovi, ktorý pred týždňom zomrel vo veku 31 rokov. Bývalý krídelník zahynul pri tragickej autonehode spoločne so svojím bratom Matthewom.Dav sa zhromaždil pred domovským štadiónom Blue Jackets v Columbuse aj v blízkosti arény Scotiabank Saddledome v Calgary. Johnnymu a Matthewovi prítomní venovali ticho trvajúce 13 minút a 21 sekúnd. Trinástku nosil na drese Johnny, 21-ku Matthew počas pôsobenia v univerzitnom tíme Boston College. Johnnyho do NHL draftoval kanadský klub v roku 2011. V drese Flames odohral celkom 644 zápasov, až kým sa v sezóne 2022/23 nepresunul do Columbusu. Do tohto klubu prišli pred začiatkom sezóny viacerí hráči.uviedol kapitán tímu Boone Jenner.dodal obranca Erik Gudbranson.Na rozlúčke sa zúčastnil aj generálny manažér Blue Jackets Don Waddell.citoval Waddella portál nhl.com.Medzitým sa v kanadskom Calgary zišli prezident tímu Robert Hayes, generálny manažér Craig Conroy či kapitán Mikael Backlund.zaspomínal Backlund.Conroy okrem iného vyzdvihol komunitu tímu:Johnnyho a o dva roky mladšieho Matthewa zrazilo auto neďaleko ich rodného mesta Salem v štáte New Jersey, keď boli na bicykloch.