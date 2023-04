NHL sa vráti do Európy, vo Švédsku odohrajú v novembri štyri zápasy

Štokholm 26. apríla (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings, Minnesoty Wild, Ottawy Senators a Toronta Maple Leafs sa na jeseň predstavia v Štokholme. Štyri zápasy, ktoré sa uskutočnia od 16. do 19. novembra v Avicii Arena (hala Globen), budú súčasťou série profiligových podujatí na európskej pôde pod názvom NHL Global Series 2023. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.



Stretnutia budú riadnymi zápasmi základnej časti NHL. Detroit sa stretne s Ottawou vo štvrtok 16. novembra a potom nastúpi proti Torontu v piatok 17. novembra. V sobotu 18. novembra Minnesota odohrá duel proti Ottawe a podujatie uzavrie zápas Wild s Maple Leafs v nedeľu 19. novembra.



Z 38 duelov základnej časti NHL, ktoré boli mimo Severnej Ameriky, sa 32 odohralo v Európe. Vo Švédsku zorganizovali 13 zápasov, z toho 12 v štokholmskej hale. Na jeseň 2023 to bude jubilejná 10. sezóna, v ktorej sa stretnutia profiligy uskutočnia v Európe. Pred rokom otvorili tímy San Jose Sharks a Nashville Predators sezónu v Prahe.



NHL sa v Štokholme naposledy hrala v novembri 2019, keď Buffalo Sabres a Tampa Bay Lightning odohrali proti sebe dva zápasy. Ottawa si zahrá v Štokholme už po tretí raz. V roku 2017 tam hrala dvakrát hrala s Coloradom Avalanche. V sezóne 2008-09 odohrali dva zápasy proti Pittsburghu Penguins. Pre Detroit a Toronto to bude druhá návšteva Štokholmu. Hráči Red Wings tam otvoril základnú časť sezóny 2009/10 dvoma stretnutiami proti St. Louis Blues. Toronto tam v roku 2003 hralo s Djurgrdenom a Färjestadom počas podujatia NHL Challenge.