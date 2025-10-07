Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025
Sabourin dostal stopku na štyri duely, Moser s dvojzápasovým dištancom

Na archívnej snímke zo 4. októbra 2025 kanadský hokejový útočník Scott Sabourin (vľavo) a hráč tímu Florida Panthers Aaron Ekblad v zápase zámorskej NHL v meste Sunrise v americkom štáte Florida. Foto: TASR/AP

V stretnutí bolo celkom udelených 65 trestov, navyše 13 trestov do konca zápasu a 312 trestných minút.

Autor TASR
New York 7. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Scott Sabourin dostal štvorzápasový dištanc v zámorskej NHL. Dôvodom je bitka počas víkendového prípravného zápasu na ľade Floridy Panthers, v ktorom jeho Tampa Bay prehrala 0:7.

Sabourin, ktorého Lightning prvýkrát povolali z tímu AHL Syracuse Crunch, odohral len 19 sekúnd a jeho vylúčenie odštartovalo sériu množstva ďalších. Dvojzápasovú stopku dostal aj jeho spoluhráč Janis Moser za narazenie útočníka Floridy Jespera Boqvista.

V stretnutí bolo celkom udelených 65 trestov, navyše 13 trestov do konca zápasu a 312 trestných minút. „Bolo to jednoducho hlúpe. To naozaj nebol hokej,“ komentoval duel útočník Floridy Evan Rodrigues. Tampa navyše dostala pokutu 100-tisíc dolárov, ďalších 25-tisíc jej tréner Jon Cooper, pripomenula agentúra AP.
