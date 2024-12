NHL: Sabres zvíťazili po 13 prehrách, Ruff: Z hráčov spadla ťarcha

NHL - sumáre:



Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)



Góly: 26. Tavares (Marner, Nylander), 54. Tavares (McCabe, Nylander) - 17. Connor (Vilardi, Morrissey), 22. Connor (Scheifele), 44. Scheifele (Vilardi, Connor), 52. Scheifele (Morrissey), 60. Scheifele (Connor). Brankári: Woll - Hellebuyck, strely na bránku: 25:25.







New Jersey Devils - New York Rangers 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 5. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 25. Meier (Mercer, Palát), 32. J. Hughes (L. Hughes, Bratt), 48. Noesen (Hischier, Meier), 53. Mercer (J. Hughes, L. Hughes). Brankári: Markström - Quick, strely na bránku: 30:12.







Boston Bruins - Washington Capitals 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)



Góly: 20. Brazeau (Geekie, Lohrei), 44. E. Lindholm (Marchand, Coyle), 56. Coyle (Marchand, McAvoy), 59. Marchand - 25. Vrána (Sandin, Dubois). Brankári: Swayman - Lindgren, strely na bránku: 22:11







Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)



Góly: 13. Voronkov (Monahan), 19. Johnson (Werenski, Olivier), 24. Harris (Marčenko, Monahan), 44. Voronkov (Marčenko, Werenski), 58. Marčenko (Monahan, Werenski) - 23. Savard (Caufield, Suzuki), 28. Hutson (SLAFKOVSKÝ, Caufield), 35. Evans (Heineman, Savard), 41. Armia (Evans, Carrier). Brankári: Greaves - Montembeault, strely na bránku: 32:31







Detroit Red Wings - St. Louis Blues 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 17. Holloway (Fowler, Kyrou), 21. Texier (Thomas, Bučnevič), 28. Holloway (Schenn, Parayko), 56. Holloway (Parayko, Thomas). Brankári: Talbot - Binnington, strely na bránku: 19:21







Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)



Góly: 7. Kučerov (Hedman, Cirelli), 10. Guentzel (Hagel, Hedman), 17. Chaffee (Cirelli, Paul), 55. Hagel (ČERNÁK). Brankári: Bobrovskij - Johansson, strely na bránku: 36:29







Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)



Góly: 2. Rust (Crosby, Rakell), 12. Rakell (Rust, Karlsson), 17. Bunting (Malkin, Crosby), 18. Tomasino (Crosby, Rakell), 39. Bunting (Malkin, Karlsson), 58. Crosby, 60. Lizotte (Shea, Nieto) - 7. Zamula (Poehling, Laughton), 25. Cates (Brink, York), 34. Couturier (Konecny, Laughton). Brankári: Jarry - Ersson (41. Kolosov), strely na bránku: 22:27







New York Islanders - Buffalo Sabres 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)



Góly: 40. Palmieri (Duclair, George) - 3. Malentsyn (Bryson, McLeod), 17. Kulich (Cozens, Dahlin), 27. Zucker (Quinn, Dahlin), 36. Benson (Dahlin, Kulich), 39. Quinn (Cozens, Peterka), 51. Thompson (Dahlin), 56. Kulich. Brankári: Sorokin - Luukkonen, strely na bránku: 28:25







Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



Góly: 12. Kaprizov (Rossi, Zuccarello), 28. Spurgeon (Trenin, Shore), 43. Faber (Brodin, Chusnutdinov), 59. Foligno (Trenin) - 7. Bedard (Hall), 27. Foligno (Nazar, Donato), 60. Dickinson (Reichel, Hall). Brankári: Gustavsson - Söderblom, strely na bránku: 27:31







Nashville Predators - Carolina Hurricanes 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)



Góly: 14. Stamkos (Forsberg), 32. Marchessault (Novak, Evangelista), 41. O´Reilly (Forsberg, Marchessault), 43. Jankowski (Sissons), 57. Marchessault (Forsberg) - 55. Staal (Martinook, Carrier), 56. Aho (Jarvis, Roslovic). Brankári: Saros - Tokarski, brankári: 25:27







Utah - Dallas Stars 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)



Góly: 13. Stenlund (Cole, Carcone), 52. Hayton (Schmaltz, Keller) - 12. Blackwell (Back), 33. Hintz (Bourque, Robertson), 38. Benn (Johnston, Harley). Brankári: Vejmelka - DeSmith, strely na bránku: 26:29







Vancouver Canucks - San Jose Sharks 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)



Góly: 15. Boeser (Hughes, Desharnais), 37. Sherwood (Blueger, Höglander), 38. Pettersson (DeBrusk, Garland), 38. Pettersson (Miller, Hughes) - 12. Eklund (Granlund, Celebrini), 45. Ceci (Zetterlund), 60. Kunin (Celebrini, Toffoli). Brankári: Demko - Askarov, strely na bránku: 24:29







Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 20. Pearson (Kolesar), 50. Hertl (Eichel, Theodore), 56. Kolesar (Karlsson, Hertl) - 42. McTavish (Gudas, Fabbri). Brankári: Hill - Gibson (18. Dostál), strely na bránku: 33:32

Slováci v akcii



Erik Černák (Tampa Bay) 20:08 0 1 1 +1 3 2



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:46 0 1 1 -1 0 0



Martin Fehérváry (Washington) 17:58 0 0 0 0 1 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 13:36 0 0 0 0 0 0

New York 24. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal asistenciu v nočnom zápase NHL, v ktorom jeho Montreal prehral na ľade Columbusu 4:5. Bod za prihrávku si pripísal aj obranca Tampy Bay Erik Černák, prispel ňou k víťazstvu nad Floridou 4:0. Hráči Buffala zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 7:1, čím ukončili sériu 13 prehier.Slafkovský bodoval v druhom zápase po sebe a v uplynulých štyroch zápasoch nazbieral štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie. Po 31 odohratých zápasoch má bilanciu 4+15. Na ľade Columbusu odohral 17:46 minúty a do štatistík mu pribudol aj jeden mínusový bod. Svoju 15. asistenciu v sezóne dosiahol v 28. minúte, keď ustál súboj pri mantineli v útočnom pásme, krížnou prihrávkou našiel obrancu Lanea Hutsona, ktorý upravil na priebežných 3:2 pre domácich. Canadiens síce prehrávali 0:2 i 1:3 a dokázali otočiť na 4:3, no napokon nebodovali, keď o víťazstve Columbusu rozhodol v 58. minúte Kirill Marčenko. Montreal prehral prvýkrát po štyroch víťazstvách. Zápas proti svojmu bývalému tímu nedohral Slafkovského spoluhráč Patrik Laine, ktorý odstúpil pre zranenie v hornej časti tela.Černák pomohol "bleskom" z Tampy vrátiť Floride nedávnu prehru 2:4 z domáceho prostredia. Na ľade obhajcu Stanleyho pohára triumfovali 4:0 a ukončili jeho štvorzápasovú víťaznú sériu. Černák získal 8. bod v sezóne (0+8) po tom, čo sa domáci v 55. minúte za stavu 0:3 rozhodli podporiť presilovku stiahnutím brankára a Brandon Hagel strelou z priestoru pred vlastnou bránkou zvýšil na 4:0. Pred ním sa puku dotkol práve slovenský obranca, ktorý na ľade strávil celkovo 20:08 minúty a pripísal si aj plusový bod, tri strely a dve trestné minúty. Brankár Tampy Bay Jonas Johansson zneškodnil všetkých 36 striel domácich a dosiahol prvé čisté konto v sezóne. Produktívny útočník Tampy Nikita Kučerov otvoril skóre, no po faule kolenom na Matthewa Tkachuka dostal trest do konca zápasu. Pre oboch sa zápas predčasne skončil.Z presvedčivého víťazstva v derby zápase sa tešil aj útočník Tomáš Tatar. Jeho New Jersey zvíťazilo na domácom ľade nad New Yorkom Rangers 5:0. Tatar nastúpil na krídle štvrtej formácie, na ľade strávil 13:36 min. a nebodoval v siedmom zápase po sebe. Dosiahol svoj najvyšší "icetime" od 28. októbra. Brankár "diablov" Jacob Markström vychytal druhé čisté konto po sebe a tretie v sezóne. Devils zvíťazili v piatom zápase z uplynulých šiestich, Rangers prehrali päť z predošlých šiestich duelov.Obranca Washingtonu Martin Fehérváry odohral na ľade Bostonu vyše 17 minút, počas ktorých nebodoval. V úvode tretej tretine ho odzadu narazil na mantinel Oliver Wahlstrom, ktorý za to dostal trest do konca zápasu. Slovenský obranca sa z ľadu dvíhal s bolestivou grimasou, no v zápase napokon pokračoval. Jeho tím prehral 1:3 a prišiel o pozíciu lídra Východnej konferencie. Do nej sa posunuli práve hráči New Jersey, ktorí však odohrali o tri zápasy viac než Capitals. Washington vyslal na bránku Bostonu iba 11 striel.uviedol tréner Washingtonu Spencer Carbery podľa nhl.com. Útočník domácich David Pastrňák zo zápasu odstúpil pre zranenie.V zápase Toronto - Winnipeg zažiarila dvojica útočníkov hostí Kyle Connor a Mark Scheifele, ktorí nazbierali celkovo osem kanadských bodov. Jets sa vrátili na prvé miesto Západnej konferencie aj vďaka hetriku Scheifeleho (3+1), ktorému sekundoval Connor s bilanciou 2+2. Maple Leafs opäť nastúpili bez kapitána Austona Matthewsa, ktorému sa obnovilo zranenie v hornej časti tela.Hokejisti Buffala Sabres si pripísali prvé víťazstvo po 13 prehrách, keď na ľade New Yorku Islanders triumfovali vysoko 7:1. Bolo to pre nich najvyššie víťazstvo v sezóne a zároveň prvé od 24. novembra. "citoval web nhl.com trénera "šablí" Lindyho Ruffa." konštatoval strelec tretieho gólu hostí Jason Zucker. Štyrmi bodmi za asistencie prispel k víťazstvu obranca Rasmus Dahlin. Islanders prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.uviedol útočník "ostrovanov" Bo Horvat.Sériu prehier ukončili aj hráči Minnesoty, pre ktorých bolo triumf nad Chicagom 4:3 prvý po štyroch zápasoch bez bodu. Blackhawks prehrali na ľade Wild v 12 zápasoch po sebe, zatiaľ naposledy na ňom triumfovali vo februári 2019. Naďalej sú na poslednom mieste Západnej konferencie.Hokejisti Detroitu si pripísali druhú prehru rozdielom štyroch gólov po sebe. Na domácom ľade podľahli St. Louis 0:4 a nebodovali v treťom zápase v rade. Brankár hostí Jordan Binnington sa podieľal na ukončení trojzápasovej série prehier 19 zákrokmi a dosiahol druhé čisté konto v sezóne. Prvým hetrikom v kariére sa na víťazstve hostí podieľal útočník Dylan Holloway.Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby si po štyroch dňoch zopakoval štvorbodový výkon s bilanciou gól a tri asistencie. V nočnom zápase proti Philadelphii ním pomohol k triumfu 7:3. "Tučniakom" stačilo na sedem gólov iba 22 striel. Dosiahli tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov, Flyers prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich.Hokejisti Nashvillu bodovali štvrtýkrát po sebe, keď na domácom ľade zdolali Carolinu 5:2. Útočník Filip Forsberg sa na víťazstve podieľal tromi bodmi za asistencie.Hráči Utahu vybojovali na domácom ľade najmenej víťazstiev zo všetkých tímov a ich nelichotivú bilanciu predĺžil Dallas. Stars triumfovali 3:2, čím sa postarali o siedmu domácu prehru Utahu z uplynulých ôsmich zápasov.Piatu prehru po sebe si pripísali hráči San Jose, ktorí prehrali vo Vancoveri 3:4. Pre Canucks to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách.Hráči Vegas potvrdili pozíciu favorita a po triumfe nad Anaheimom 3:1 dosiahli štvrté víťazstvo po sebe. Brankár hostí John Gibson odstúpil zo zápasu po tom, čo ho útočník Tanner Laczynski zasiahol čepeľou hokejky do tváre cez mriežku na maske./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/