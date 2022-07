NHL: Sakica vyhlásili za generálneho manažéra roka

Denver 8. júla (TASR) - Joe Sakic z Colorada Avalanche sa vo štvrtok stal laureátom ceny Jima Gregoryho pre generálneho manažéra roka v NHL. Ocenenie sa každoročne udeľuje tomu, kto vynikol na svojej pozícii a hlasy dostáva od samotných kolegov, od členov vedenia NHL i od zástupcov médií.



V rámci štvrtkovej draftovej noci v Montreale Sakicovi odovzdal Serge Savard, bývalý legendárny hráč tamojších Canadiens. Bývalý kapitán denverského klubu Avalanche a kanadský reprezentant sa generálnym manažérom stal 10. mája 2013 a významne sa podieľal na postupnom budovaní tímu, ktorý v tejto sezóne po dvoch desaťročiach opäť získal Stanleyho pohár. "Je to obrovská česť a pocta získať cenu, keďže o Vás hlasujú vaši kolegovia. Máme skvelý trénerský štáb, hráčov a skautov. Pre mňa to nie je individuálne ocenenie, ale je to zásluha celej organizácie,“ povedal Sakic pre oficiálnu stránku NHL.



Počas prvých troch sezón so Sakicom na poste generálneho manažéra sa Coloradu nepodarilo postúpiť do play off, no potom sa tím Avalanche kvalifikoval do vyraďovacích bojov päť sezón po sebe a v uplynulej zavŕšil progres ziskom titulu. Sakic je zároveň historicky absolútny líder Avalanche (predchodca Quebec Nordiques) v počte odohraných zápasov (1378), gólov (625), asistencií (1016) a bodov (1641). Počas svojej hráčskej kariéry v NHL získal ako kapitán s Coloradom dvakrát Stanleyho pohár v rokoch 1996 a 2001.



"Joe a celý tím okolo neho je neuveriteľný, odviedli kus dobrej práce. Nomináciu si plným právom zaslúžil, pretože náš tím oproti predošlým sezónam výrazne posunul dopredu," povedal obranca Colorada Cale Makar. Ďalšími kandidátmi na cenu pre najlepšieho generálneho manažéra boli Julien BriseBois z Tampy Bay Lightning a Chris Drury z New Yorku Rangers.



Cenu pre generálneho manažéra roka v NHL prvýkrát udelili v roku 2010 a v sezóne 2019/20 bola premenovaná na počesť Jima Gregoryho, člena hokejovej Siene slávy z roku 2007. Ten bol generálnym manažérom Toronta Maple Leafs a štyri desaťročia pôsobil ako výkonný riaditeľ NHL. Gregory zomrel 30. októbra 2019.